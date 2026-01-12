影/川普磨刀霍霍奪走格陵蘭！蔡正元驚爆：並非不可能

美國總統川普意圖奪取丹麥格陵蘭，全球關注，前立委蔡正元表示，格陵蘭在現行法律架構下，擁有透過公民投票決定獨立的權利，因此美國若真要奪走並非不可能，且可與美國發展為「自由附屬關係」。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，格陵蘭數年前即與丹麥完成法律安排，取得高度自治，並明文規定「有權以公投決定是否獨立」，「法律擺在那邊，丹麥政府要買單。」蔡正元說，格陵蘭人口不到6萬人，具投票權者約2萬人，「要通過公投，門檻並不高」。

蔡正元指出，美國若介入，第一步很可能是要求舉行獨立公投，並成立「格陵蘭共和國」或類似國體，第二步則是與美國簽署「自由附屬條約」，由美國負責國防、外交與貨幣，其餘內政由格陵蘭自行管理，「這個模式，帛琉、馬紹爾群島都已經示範過。」

蔡正元說，美國早在格陵蘭設有大型軍事基地，且美軍進出並無實質障礙，「丹麥政府有時甚至事前並不知情」。至於歐洲反應，蔡正元直言，歐盟與北約成員國多半「嘴上說協商，實際上不會阻止」，原因在於北約集體防衛條款並不適用於成員國內部衝突，「美國自己就是北約成員，北約根本動不了。」

