(影) 川普被打臉？以空襲擊斃哈瑪斯「二號人物」美國事前竟不知情

[Newtalk新聞] 以色列國防軍（IDF）於 13 日證實，哈瑪斯高級指揮官拉伊德．薩阿德（Ra’ad Sa’ad）當日下午在加薩城遭以軍精準空襲身亡。以方指出，薩阿德是哈瑪斯武器製造體系的核心人物，也是 2023 年 10 月 7 日突襲以色列行動的主要策劃者之一。





以軍形容，薩阿德在哈瑪斯內部地位僅次於軍事首領伊茲．丁．哈達德，被視為加薩地帶僅存的關鍵高層軍事骨幹，實際上屬於「二號頭目」。值得注意的是，薩阿德被擊斃之日，正逢哈瑪斯發動 10 月 7 日突襲滿 800 天。

以色列國防軍在聲明中表示，此次行動是對哈瑪斯近期多次違反停火協議、策劃針對以軍發動攻擊的直接回應。軍方指出，近幾週偵測到多起針對以軍的爆炸裝置攻擊企圖，顯示哈瑪斯正試圖重建其軍事能力。





以方指出，薩阿德是哈瑪斯武器製造體系的核心人物，也是 2023 年 10 月 7 日突襲以色列行動的主要策劃者之一。 圖:翻攝自X帳號@Israelwaronhama





根據《法新社》與《CNN》引述以軍說法，薩阿德在哈瑪斯內部資歷深厚，曾與已遭以色列暗殺的組織創始人謝赫．艾哈邁德．亞辛，以及前軍事指揮官穆罕默德．戴夫密切共事。





以軍指出，薩阿德曾建立哈瑪斯加薩城旅，參與組建海軍部隊，並在擔任作戰總部負責人期間，策劃代號為「耶利哥之牆」的入侵計畫，該計畫後來成為 10 月 7 日突襲以色列的行動藍本。





此外，他也參與組建突襲行動中的精銳部隊「努赫巴部隊」。2021 年，薩阿德因與哈瑪斯加薩領導人葉海亞．辛瓦爾爆發內部分歧，被解除作戰總部職務，轉而掌管武器製造總部，並兼任哈達德副手，負責戰前武器生產與戰時產能恢復，其主導製造的爆炸裝置曾造成多名以軍士兵傷亡。





巴勒斯坦媒體報道指出，此次空襲發生在加薩停火線哈瑪斯控制一側的拉希德公路，以軍鎖定一輛行駛中的車輛發動打擊，造成 4 人死亡、20 餘人受傷。以色列此次行動並未事先通知美國。





此次空襲發生在加薩停火線哈瑪斯控制一側的拉希德公路，以軍鎖定一輛行駛中的車輛發動打擊，造成 4 人死亡、20 餘人受傷。 圖:翻攝自土澳的生活





以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茨在聯合聲明中表示，行動起因於數小時前加薩南部發生的爆炸事件，導致兩名以軍士兵受傷。聲明警告：「任何傷害以軍士兵的人，無論身處何地，都將付出代價。」





以色列第 13 頻道引述國防官員說法指出，哈瑪斯軍事首領哈達德同樣仍是打擊目標，即便在停火期間，只要出現機會，以色列仍將採取行動。





不過，事件也引發美以之間的緊張。消息人士透露，在以軍擊斃薩阿德後，白宮私下對納坦雅胡表達不滿，認為此舉違反美國斡旋達成的停火協議。





白宮警告，以色列的行動不僅破壞停火安排，也可能損害川普作為停火斡旋者的國際信譽。以色列則未對相關批評作出公開回應。





另一方面，哈瑪斯在聲明中未直接提及薩阿德之死，僅指責以色列蓄意破壞停火協議，並要求調解方與擔保國約束以色列行動，強調以色列須對衝突後果負完全責任。

