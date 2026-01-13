影/川普要對伊朗動武？郭正亮驚吐「可能性低」：代價吃不消

伊朗近日爆發反政府示威，造成逾5百人死亡，前立委郭正亮指出，儘管抗議規模驚人，短期內仍難以動搖伊朗現行政權，至於美國介入他認為「可能性極低」，因為付出的戰略成本代價高昂。

郭正亮在中天節目《國際直球對決》表示，伊朗革命衛隊實際由「五大家族」掌控，並以宗教與革命正當性為名，壟斷國家核心產業與資源，「革命走到最後，變成的不是理想，而是分錢。以宗教為名，實際上卻是權貴在控制整個國家的經濟命脈。」

郭正亮直言，「如果國家資源全部掌握在權貴手中，經濟怎麼可能發展？伊朗今天的困境，其實是制度性的問題。」他分析指，這波示威與1979年推翻巴勒維王朝的伊斯蘭革命存在本質差異，「現在的抗議是對政府不滿、對經濟失望，但沒有串成一條線，各地各自為政，很容易被逐一鎮壓。」

針對外界推測美國或以色列恐以軍事方式介入伊朗局勢，郭正亮認為「可行性極低」，「以色列的空襲對伊朗政權幾乎沒有實質效果，而美國若考慮登陸伊朗，光是地形與戰略成本，就足以讓人卻步。」他表示，「沒有一個像當年塔利班或具高度組織性的國內反對勢力，外部斬首或空襲，都不可能推翻這個宗教政權。」

