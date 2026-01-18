影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送

台美關稅協議塵埃落定，美方要求台積電加大赴美投資，引發關注，前立委蔡正元抨擊，此舉恐加速台灣產業空洞化，並批評政府在能源與產業政策上，正把台灣最具國際競爭力的產業「往外送」。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

蔡正元在中天節目《全球大爆卦》表示，台灣目前在全球有競爭力的產業已相當有限，「除了半導體，還有跟半導體上下游相關的伺服器產業，其他其實所剩不多」，如今卻將最關鍵的產能轉往美國，後果不容小覷。

他指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，美國總統川普（Donald Trump）任內要搬走台積電「4成產能」，蔡正元質疑，「台積電搬4成，那上下游要搬多少？這不是標準的掏空台灣，什麼才是？」

在投資規模比較上，蔡正元憂心，台灣GDP約8000億美元，卻要投入高達5000億美元赴美投資，比例高出日韓一大截，「比例高達5到6成，這有什麼好高興的？」

蔡正元示警，產能與投資一旦移往美國，相關GDP、稅收與勞動所得都將計入美國，而非台灣，「只要搬到美國去，台積電創造的GDP算美國的，稅金是美國收，員工所得也算美國的，沒有一樣算台灣的。」

