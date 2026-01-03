影/川普記者會宣布美國「立即接管」委內瑞拉！估同步接手石油產業

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普派美陸軍精銳三角洲部隊直驅委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛和其妻子西莉亞，2人被送往美國紐約接受司法審判。川普在海湖莊園的記者會上表示，美國將接管委國直到「安全過渡」，目前也沒有必要進行第2次行動。

美總統川普表示，美國將接管委內瑞拉直到「安全過渡」。（圖／中天新聞）

《CNN》報導，川普表示，本次抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的行動非常成功，雖然美軍有數人受傷，但無人命亡，且軍事裝備全數帶回美國。當時美軍破門突襲，將馬杜洛夫婦從臥室拖出來。

川普提到，如有必要，美方已經準備好發動第2次行動，「我們實際上認為有必要進行第2波行動，但現在可能不需要了」，川普指出，他認為這次行動精準達成目標且很成功，隨後在委國的軍事行動雖尚處於計畫階段，但美政府可能不用執行這些行動計畫。

川普還明確表示會「非常強勢的介入」委國石油產業，並主張委國必須歸還過去數十年「盜取」的石油資產及土地等資源，因為這讓美國損失達數十億美元。近日美國大型石油公司也將前往委內瑞拉。

川普在記者會前公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@ realDonaldTrump ）

另外，川普在出席記者會前，在Truth Social公布委內瑞拉總統馬杜洛和被扣押在硫磺島號（USS Iwo Jima）航空母艦的照片，據了解，馬杜洛將被帶往美國紐約，準備接受美國就2020年提出的毒品恐怖主義等4項罪名的審判。

