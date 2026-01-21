(影) 川普轉貼北約「邪教」! 丹麥罵「滾」、比利時回擊：不做痛苦的奴隸

[Newtalk新聞] 近日國際上舉行 2026 年世界經濟論壇，面對美國總統川普揚言以軍事入侵與關稅威脅格陵蘭主權，比利時首相德韋弗（Bart De Wever）直言，歐洲不願做美國「痛苦的奴隸」；川普則在社群媒體反擊，轉發稱北約、聯合國為「邪教」的貼文。加拿大也同時傳出模擬「美軍入侵」的演習。





比利時首相德韋弗憤怒表示：「做一個快樂的附庸是一回事，做一個痛苦的奴隸又是另一回事。」 圖：翻攝自 X





根據 X 帳號「rainbow7852」 報導，比利時首相德韋弗在世界經濟論壇的演講指出，美國正轉向太平洋、背對大西洋，這是無法逆轉的結構性變化。德韋弗憤怒表示：「做一個快樂的附庸是一回事，做一個痛苦的奴隸又是另一回事。」他強烈譴責川普以軍事干預威脅北約盟國是「史無前例」且「接近崩潰邊緣」。

法國總統馬克宏也在論壇上痛批川普，製造不穩定，正將世界推向「沒有治理、法治被踐踏、帝國野心死灰復燃」的深淵。馬克宏質疑：「我們是否接受強權法則？這種新殖民主義行徑毫無意義。」此外，馬克宏已向美國媒體證實川普透露的群組訊息，確實將計畫在 22 日下午於巴黎召開 G7 會議，並考慮邀請烏克蘭與俄羅斯代表一同參與。





馬克宏已向美國媒體證實川普透露的群組訊息，確實將計畫在 22 日下午於巴黎召開G7會議。 圖：翻攝自 X





而川普先前在 Truth Social 的轉發內容中，文章稱真正的威脅不是中國或俄羅斯，而是聯合國、北約，甚至直言：這是一個「邪教」（Cult）。





根據 X 帳號「NOELREPORTS」引述，丹麥歐洲議會議員維斯提森（Anders Vistisen）再次公開向川普喊話，要他「滾開」，並重申格陵蘭主權絕不售予美國。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk） 則呼籲，歐洲不能在敵人和「盟友」面前展現任何軟弱。





加拿大武裝部隊正模擬「美軍入侵」的假設情境，包括借鑑阿富汗塔利班對付美軍的伏擊與破壞戰術。圖為加拿大總理卡尼。 圖：翻攝自 X





而在美國北邊鄰國——加拿大，也出現了新軍事進展，據 X 帳號「Tablesalt」 援引兩位政府高級官員說法，加拿大武裝部隊正模擬「美軍入侵」的假設情境，包括借鑑阿富汗塔利班對付美軍的伏擊與破壞戰術。X 帳號「RKM」指出，加拿大已向瑞典薩博（Saab）訂購 72 架「鷹獅」（Gripems）戰鬥機與 6 架「環球眼」（Globemasters）運輸機。





與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫趁機冷嘲熱諷。根據《NEXTA TV》報導，拉夫羅夫公開表示，未來應直接稱呼英國為「英國」，而非「大不列顛」（Great Britain），因為自封「偉大」的國家已是歷史。

