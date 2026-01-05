影/川普逮馬杜洛用「司法行動」包裝？雷倩：劍指石油控制權

美國閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚國際， 前立委雷倩表示，川普將行動定調為「司法行動」，但實質上已創下未宣戰即進入他國領土、拘捕現任國家領導人的前例，存在重大爭議，背後真正目標是控制石油。

前立委雷倩。（圖／翻攝《國際直球對決》）

雷倩在中天節目《國際直球對決》表示，這起行動在性質上極為罕見，她表示，例如過去如巴拿馬、宏都拉斯等案例，並非針對現任國家領導人，而伊拉克領袖海珊（Saddam Hussein）或利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi），則是在明確宣戰或武裝衝突背景下進行。

雷倩抨擊，「這次是在未宣戰情況下，進入他國領土，動用空中、海上與地面部隊，直接拘捕現任國家元首，這在國際政治史上是前所未有的。」雷倩認為，川普（Donald Trump）避重就輕，背後有兩大考量，其一是國際法上是否站得住腳，以及國際社會可能的反應，其二則是未經國會授權動武，在美國國內憲政體制下是否正當。

雷倩進一步指出，這場行動的關鍵是石油，她表示，委內瑞拉石油產業最初即由美國協助建立，即使在前總統查維茲（Hugo Chavez）時代，美國仍與其合作；直到馬杜洛執政後，尤其是2019年起，美國不僅不承認其選舉結果，也開始對委國國營石油公司及其在美國的子公司CITGO施加金融制裁。

雷倩說，「美國發現，石油款項與交易逐漸脫離其可控的金融體系，甚至出現所謂的『黑市化』與『外溢化』，也就是透過非美元、非SWIFT系統與第三國交易。」正是美方無法容忍的關鍵。她表示，委內瑞拉9成出口是石油，「控制石油，就等於控制這個國家。」

