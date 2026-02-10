(影) 川普開轟美冬奧選手! 「一到比賽就變中國人」的她也批背離奧運精神

[Newtalk新聞] 美國國內的政治與社會分歧延燒至義大利米蘭冬奧會，並影響了自由式滑雪賽場的氛圍。美國總統川普日前在社群媒體上對美國滑雪選手亨特·赫斯（Hunter Hess）公開批評，稱赫斯「徹頭徹尾的失敗者」，引發運動員及媒體關注。對此，中國滑雪選手谷愛凌在 9 日表示遺憾，稱「搶走奧運會風頭的竟然是這麼與奧運會精神毫不相關的事情」，並強調體育的意義在於團結人心，是跨越國界、身體與精神的共通語言。





谷愛凌進一步指出 :「我為這些運動員感到難過，我希望他們能發揮出最佳水平。」她的表態也被視為對奧運核心精神的呼籲，即競技應以挑戰自我與團結為本，而非政治口水戰。





美國選手方面，赫斯則在記者會上坦言，代表美國參賽「讓人心情複雜」，並表示 :「佩戴國旗並不意味著我代表美國正在發生的一切」。自由式滑雪選手克里斯托弗·利利斯（Chris Lillis）則呼籲國家尊重每個人的權利，強調觀眾應理解運動員所代表的價值觀。





米蘭冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽於近日落幕，谷愛凌以精湛表現再度奪得銀牌。比賽過程與四年前北京冬奧類似：她首跳建立領先優勢，但在挑戰更高難度動作時失誤，最終僅以微弱差距落後瑞士選手格雷莫德。連續兩屆冬奧以相似劇本摘銀，也引發輿論對其戰術選擇與專注度的討論。





谷愛凌賽後表示，她始終追求挑戰極限的動作，即使面對傷病與心理壓力，也不願因害怕失敗而退縮。她近兩年曾多次遭遇嚴重傷勢，包括肩膀手術建議被迫延後，以及在美國訓練中摔倒造成腦震盪與雙踝挫傷，但仍成功站上世界賽場並摘銀。





此外，谷愛凌在賽場外的影響力同樣引人注目。她的跨國成長背景、鮮明個人表達與公眾形象，使她成為中國冰雪運動的象徵，帶動雪具銷售、滑雪訓練與旅遊產業鏈升溫。她的商業價值亦保持穩定，包括安踏、蒙牛、保時捷與 TCL 等頂級品牌合作，以高品質契合為主。





現年 22 歲的中美混血「滑雪女神」谷愛凌在 15 歲時宣布將國籍改為中國，但又沒有放棄美國籍的證據，被懷疑擁有美國與中國雙重國籍。由於她經常代表中國參加體育賽事，但平常生活在美國，因此網路笑她「一到比賽就變中國人」。

