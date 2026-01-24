影/川普「退群」WHO有怨氣？張延廷：他不爽和小國「平起平坐」

美國退出世界衛生組織（WHO），引發國際關注，退將張延廷指出，這背後既有美國對自身國力與影響力的考量，也反映出其政策的「成本效益思維」。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，美國雖是全球醫療技術與學術水準領先的國家，但在世衛組織中，每個國家無論大小、人口多寡都是一票，「美國人口3億4千多萬人，但在世衛的投票中和小國家一樣也是一票，美國覺得很吃虧。」他認為，美國覺得自己出錢多、人口多，應該在國際決策中擁有更多話語權。

廣告 廣告

張延廷指出，「美國退出世衛，是因為它自己可以建立獨立的醫療體系運作，不需要完全依賴國際組織。它在科學、醫療、學術方面都有足夠能力自給自足。」他表示，美國的經濟和人口規模足以支撐國內內需運作，形成所謂的「鳥籠經濟」，即不依賴外部也能維持發展。

張延廷強調，退出世衛組織對美國而言，也是節省成本的一種方式，「川普（Donald Trump）認為可以省錢，把派駐國際組織的員工撤回來，省下薪水；會費也省了。能省就省，這就是他的精打細算。」他表示，美國近期還退出多達66個國際組織，其中31個與聯合國相關，35個則非聯合國相關。

延伸閱讀

台股盤前快訊！32000創高後「多頭新火種」出現了

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」