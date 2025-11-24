影/川普「髮夾彎」向沙國售F35戰機？張延廷：憂陸勢力擴張

美國傳出將向沙烏地阿拉伯出售F-35匿蹤戰機，顯示華府可能鬆動長年以來基於「以色列軍事優勢」所設下的出口限制，退將張延廷指出，美國政策突轉彎，與中國大陸在中東地區角力有關。

退將張延廷。（圖/翻攝《前進戰略高地》）

張延廷在中天節目《前進戰略高地》指出，美國過去始終以維護以色列在中東的「質量軍事優勢（QME）」為由，拒絕向沙烏地出售F-35，「沙烏地阿拉伯很有錢，也早就操作F-15、F-16，但美國不賣F-35，就是因為以色列因素。」

他認為，美國態度突然轉變，恐與沙國近年加速與中國大陸接觸，包括洽談殲-35、殲-20有關，「沙烏地向中國大陸買的可能性越高，美國越會被迫開門。」他指出，「現在美方出手，是因為沙中軍售談判已經『達到一定進度』。」

廣告 廣告

不過，張延廷提醒，外界對美製軍機的GPS、資料鏈與戰管整合一直存在疑慮，「是否有後門程式？是否能在某些狀況下被美國關閉？大家心裡都有底。」他並以卡達軍售為例，「如果沒有後門，卡達的戰機與雷達怎麼會同時失效，讓以色列如入無人之境？」

張延廷認為，沙國若與美國簽訂F-35合約，必須明確要求主動控制權，「若最後飛機能不能起飛、能不能作戰，都在美國手上，那沙烏地等於沒有真正戰力。」

延伸閱讀

MLB/重磅交易！ 大都會、遊騎兵主力互換東家

MLB/美媒評「肥約投手CP值」！山本由伸封神 陳偉殷淪反面教材

MLB/拿年輕右投去換天使主戰外野 金鶯總管：幾年前就想要