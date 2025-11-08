影／工人遭撞飛「一秒消失鏡頭裡」撞擊瞬間曝

工人剛起身站直不到五秒，就被一輛轎車高速撞飛。（圖／東森新聞）





高雄鳳山發生驚悚車禍，一名工人站在路中間檢修人孔蓋，剛起身不到5秒，就被小客車撞飛，工人一秒消失在鏡頭裡，左腳骨折送醫救治。

凌晨12點多，工人在路中間檢修人孔蓋，周邊還放了好幾個三角錐，原本蹲下查看的工人，剛起身站直不到五秒，被一輛轎車高速撞飛，瞬間消失在鏡頭前。

恐怖的撞擊畫面曝光，事發7號凌晨12點多，鳳山區青年路二段，救護人員到場將工人抬上擔架送醫。

記者vs.檢修同仁：「（要有人指揮啦，不是只放燈而已），這樣不是看得到嗎？」

廣告 廣告

當時用來警示的三角錐，被肇事的自小客車捲入車底，現場雖然有閃燈警示，不過沒有人員指揮，警方初步調查，48歲林姓男子沒有酒駕，疑似因為天色昏暗，沒看到站在路中間的工人，撞上人後才緊急煞車，而39歲的王姓工人倒楣被撞，當場飛了出去，他左腳骨折送醫治療，至於詳細的肇責仍需交大判定。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見

汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光

悚！ 特斯拉撞水泥車噴飛 推撞4貼機車釀1死、7傷

