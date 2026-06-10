影／左左右右18歲！曬高中畢業證書報喜 粉絲驚呼：還是一樣可愛！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

雙胞胎團體「左左右右」當年因戴著安全帽唱跳〈BAR BAR BAR〉的可愛模樣爆紅，年僅5歲就出道的她們圈粉無數，甚至還登上美國知名節目《艾倫秀》，成為台灣之光。雖然後期為了兼顧課業逐漸淡出螢光幕，但姊妹倆的一舉一動仍受到粉絲關注。如今已滿18歲的兩人，近日也透過影片曬出高中畢業證書，開心宣告人生新階段。

從曝光畫面可以看到，左左留著一頭黑色長直髮，右右則是棕色長髮，兩人分別以逗趣方式拍片，秀出各自的畢業證書與花束，臉上藏不住喜悅。事實上，「左左右右」淡出螢光幕後，仍持續精進舞蹈實力，甚至和家人一同成立舞蹈推廣教室，將從小累積的舞台經驗分享給更多孩子。如今曬出高中畢業喜訊，也讓許多一路看著她們長大的粉絲相當感動。

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超萌雙胞胎「左左右右」如今已經高中畢業，讓粉絲驚呼不已。（圖／IG：zuonixie；YT：ZonyYony左左右右）





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