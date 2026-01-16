（影）差點就開戰！中東多國力勸川普取消對伊打擊 幕僚也稱美軍未準備好

[Newtalk新聞] 伊朗政府暴力鎮壓人民反政府示威，引起國際矚目，原欲介入處理的美國，昨（15）日傳已暫緩原訂的軍事行動。與此同時，伊朗駐巴基斯坦大使莫加丹（Reza Amiri Moghadam）向媒體表示，目前境內示威局勢已「完全受到控制」，伊朗政府目前正在與示威者談判。





據《NEXTA TV》與《法新社》報導，沙烏地阿拉伯、卡達及阿曼在與美國政府在過去兩天展開了「密集遊說」，試圖說服川普給予伊朗展現「善意」的空間。此外，川普的幕僚也向他表示，美軍目前尚未就定位，若發動攻擊，無法保證後續的安全。

伊朗駐巴基斯坦大使莫加丹指出，目前境內示威局勢已「完全受到控制」。 圖：翻攝自 X





隨後，伊朗駐巴基斯坦大使莫加丹向巴基斯坦《黎明報》證實，他在前（14）日凌晨接獲訊息，指出川普已告知德黑蘭其不打算發動攻擊，但要求伊朗政府保持克制。莫加丹表示，人民有抗議的合法權利，但歐美媒體的報導煽動了暴力，並升級局勢。他指出。伊朗政府目前正在與示威者談判，而國內的暴力事件是武裝團體攻擊清真寺所致。





莫加內接著表示，目前境內示威局勢已「完全受到控制」，目前伊朗「沒有」發生抗議活動。他進一步指出，如果以色列或美國真的實施侵略，伊朗也已經準備好應對。伊朗仍處於高度戒備狀態，一旦外界實施攻擊，伊朗將瞄準更多的美國與以色列設施。





自 11 日起，伊朗革命衛隊與巴斯基民兵便在沙赫薩瓦爾街頭大規模集結，進行武裝巡邏。 圖：翻攝自 X





至於實際上伊朗境內是否真的已「控制局勢」，據 X 帳號「NOELreports」指出，自 11 日起，伊朗革命衛隊（IRGC）與巴斯基民兵便在沙赫薩瓦爾（Shahsavar）街頭大規模集結並進行武裝巡邏，尚未有更多示威活動消息傳出。





加拿大外交部長沈安蘭（Anita Anand）則證實，一名加拿大公民在抗議活動中遭到伊朗安全部隊殺害。《華爾街日報》指出，川普團隊表示，美方將持續觀察伊朗會如何處理示威者，再進而決定潛在攻擊的規模。據報導，顧問團隊告訴川普，若要發動大規模攻擊，美國需要在中東地區部署更多軍事力量，同時保護美軍設施與以色列等美國盟友的安全。

