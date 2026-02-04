影/差點枉死！台南隨機攻擊女傷者驚恐回憶：以為只是被打一下

台南昨（3日）晚發生的隨機攻擊事件釀成2位民眾受傷，29歲陳姓嫌犯當場被逮，市長黃偉哲也趕到醫院探視女傷者，該女透露被砍時本來以為「只是被打一下」，但後來發現背越來越痛，一摸都是血才知道自己受傷。

陳男正要砍下去時，被員警群起衝出阻止。 （圖／翻攝「台南大小事」，經授權使用）

回顧全案，現年29歲的陳姓男嫌犯，昨晚8點左右在金華派出所外的路口開始行兇，傷者共計有62歲李男跟32歲葉女，2人都被送成大醫院救治，所幸沒有生命危險，陳男自己也右手拇指受傷，而據警方調查，陳男疑似跟女友分手感情受挫，精神狀態極度不穩，竟將平日替客人修腳皮的專業刀具當成武器，衝到路上隨機攻擊。

其中李男被砍後趕緊跑到身後的金華派出所大聲求救，但陳男竟發狂緊追，就在他要把倒在階梯上的李男砍下去時，所內員警見狀立即上前阻止，經過一番扭打成功將他制伏，而他用來砍人的足療刀長達20公分，有明顯殺傷力，傷者葉女跟李男被送醫救治後無大礙，市長黃偉哲也趕去探視，葉女表示當下是正要走到派出所對面買晚餐，迎面看到一個人走過來（即陳姓嫌犯），當下只覺得這個人怪怪的，被砍當下一時沒有反應過來，只覺得「被打了一下」，但後來發現自己的背越來越痛，一摸都是血才知道自己受傷。

市長黃偉哲到醫院探視傷者。 （圖／中天新聞）

市長黃偉哲表示，稍早發生在南區金華派出所旁的隨機傷人案，警方在事發當下的第一時間隨即壓制，沒有讓傷害持續擴大。至於嫌犯犯案動機目的為何，目前正等待檢警釐清當中。所有傷者已即時送醫，正留院觀察中，目前已請救治傷者的醫院務必提供最完善的醫療協助。相關案情正由檢警深入偵辦中，有任何最新情況，將會一一來向市民朋友報告。



陳男在街上隨機。 （圖／翻攝「台南大小事」，經授權使用）

