影/差點沒命！屏東5人部落訪友誤食曼陀羅「迷幻一整夜」

屏東霧台鄉舊好茶部落昨天（29日）傍晚發生慘事，有5位男女前往該處去探訪友人，卻誤食知名毒物「大花曼陀羅」，旋即出現嚴重恍神、皮膚潮紅跟幻覺，還看到「不存在的事物」，所幸警消趕來救援把他們的命搶回來。

據了解，5人來是要採集「甲酸漿葉」包「吉那富」山地粽，結果誤採葉型很像的「大花曼陀羅」來包，結果包個粽子差點包到彩虹橋的另一端，屏東縣消防局在昨天下午5點12分獲報後，立即調派第一大隊、特搜大隊、高救隊及霧台、瑪家分隊等單位，共出動6輛救護車及15名救援人員趕往，據報案內容5人產生的症狀相當慘，表示看到不應存在於現實中的事物、精神恍惚之下皮膚也都泛紅，救援人員帶著大批登山裝備、照明器材及急救物資摸黑趕路數小時，今天凌晨0點36分終於抵達事發地點。

警消現場評估，雖然所有人都意識清楚，但其中有3人狀況較嚴重，所幸初步醫療處置跟補充水分後趨於穩定，今天清晨5人都開始能自主行走，最後被帶下山後送就醫，5條寶貴生命被驚險搶救回來。

消防局呼籲民眾，山區植生豐富多樣，許多植物外觀看似無害，實則含有毒素或致幻物質，在前往山區或原鄉部落遊玩時，切勿隨意採摘、食用不明野果、野菜或植物，以免危及性命。若身體出現任何異常反應或疑似中毒症狀，應立即撥打119通報並原地等候專業救援，千萬不要貿然自行下山，以免造成更嚴重的二次傷害。

編按：「大花曼陀羅」為常綠性大灌木，常生長在潮濕的林緣、溪谷或採光較亮的樹林底層。不少民眾會將之誤認為1年生草本的曼陀羅或南洋金花，分辨的重點在「大花曼陀羅」的花是往下俯垂，而曼陀羅及南洋金花的花是往上仰的，雖然種子、果實、花、葉都可拿來藥用，但僅限於麻醉鎮痛、平喘止咳，且須醫師處方，全株通通有毒，誤食會有致命的可能。

