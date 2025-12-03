影/差點變焦屍！台南加油站管線破「當場噴油洗車」

只差一點「星星之火」就全面燃燒！近日在台南仁德一間加油站發生恐怖事件，有車輛在加油時，油管突然爆裂當場狂噴，整輛車不僅油箱加滿，連整個車身都被淋滿慘變易燃物。

事發現場。（圖／中天新聞）

據民眾把事發當下的畫面po上網，只見加油站員工才剛將油槍插入一輛白色車的油箱並啟動程序，上方管線便突然爆裂，大量汽油瞬間往外噴濺，員工見狀連忙上前要按緊急開關，但當場慘滑倒，最後足足狂奔了2分多鐘，損失價值4千多塊的油。

事發現場。（圖／中天新聞）

當事員工事後表示，這是第一次遭遇這類突發狀況，初步研判可能是新裝設的管線存在品質瑕疵，據《TVBS新聞網》的報導，非當事加油站的站長蔡小姐說明，遇到管線破裂噴油的狀況，第一時間應按下緊急停止按鈕讓馬達停止運轉，或直接將油槍掛回原處，每台加油機都配有緊急按鈕可立即暫停作業，最直接的處理方式就是把油槍掛回去，這樣就能中斷出油，如果上述方法都失效，最後才考慮切斷電源總開關。

事發現場。（圖／中天新聞）

該間當事加油站業者則說，將全面負責事故後續處理,包含賠償受影響車主的相關損失。

