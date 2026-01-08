影/差點輾過去！喵喵鑽機車輪下取暖 楠梓暖警趴地救出

高雄市楠梓分局員警於昨（7）日凌晨1時許執行巡邏作業，途經楠梓區後昌路與後昌新路口停等紅燈時，發現一隻小貓突然從路旁竄出，躲進前方同樣在停等紅燈的機車車輪下方，情況十分驚險。

寒夜小貓闖車輪下取暖，楠警眼尖即時伸援化險為安。（圖／警方提供，下同）

楠梓分局員警眼見號誌即將轉為綠燈，擔心機車起步恐傷及小貓生命，立即輕按喇叭並以警鳴喊話器示意騎士暫勿起步。當時兩名員警立即下車處理，一名員警於車後方警戒、提醒來車注意安全，另一名員警則趴地小心將車輪下的小貓抱出，所幸小貓未受傷。

施姓騎士見小貓平安無事也鬆了一口氣，恰好有友人可以協助中途安置小貓。員警便協助將小貓載至施姓騎士住處，讓這場深夜驚魂畫下溫馨句點。

楠梓分局呼籲，天氣寒冷時，流浪動物可能會躲藏至停放於戶外的車輛內部取暖，民眾行車前可拍打引擎室上方，小小一個動作，不只能拯救一條小生命，也能避免引擎卡到異物而故障，保障行車安全。

