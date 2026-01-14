(影) 已至少死亡2千人! 哈梅內伊親自下令鎮壓 美軍將進攻 中東各國勸不要

[Newtalk新聞] 遍布全國的伊朗反示威遊行目前仍持續延燒，大批伊朗群眾上街抗議，表達對哈梅內伊政權的不滿。面對排山倒海的抗議群眾，當局則採取暴力鎮壓的方式進行應對，大規模的死傷也成為國際輿論的關注焦點。由於美國川普政府先前曾警告將對伊朗發起打擊，部分中東國家擔心相關軍事行動可能引發伊朗的報復，進而引發更大規模的地區衝突。





X 推主「OSINTdefender」引用以色列媒體發布的調查報告指出，由於伊朗當局動用軍事力量鎮壓抗議群眾，目前已有超過 500 名伊朗軍人或安全部隊的人員在與群眾的衝突中喪生，首都德黑蘭更多次發生激烈的武裝衝突。部分網友也補充表示，大批軍警死亡可能象徵著有更多平民在被鎮壓的過程中喪生，認為此次抗議造成的死亡人數可能遠比想像中多更多。

伊朗示威近一步升級，美國評估直接動武的可能，以色列宣稱擊斃伊朗指揮官。圖為抗議者舉起新的伊朗旗幟。 圖：翻攝自@globaleksen1





就在此時，X 推主「Mario Nawfal」爆料稱，一份疑似遭伊朗總統辦公室或安全委員會內部人員洩露的文件顯示，伊朗最高領導人哈梅內伊親自下令動用武力鎮壓抗議群眾，包含總統府、伊朗最高國家安全委員會在內的 3 個政府部門也都知情並批准了相關命令的實施，「相關文件已經成為指控伊朗國內指揮鏈的證據」。





「Mario Nawfal」表示，該文件不但可做為川普發起軍事行動時，對哈梅內伊採取針對性打擊的證據，也能作為國際刑事法院判決時，追究個別伊朗官員責任的關鍵。





在伊朗德黑蘭街上抗議的示威民眾。圖 : 達志影像/ 路透社





X 帳號「蔡慎坤」指出，目前伊朗當局正持續透過暴力手段射殺抗議群眾，越來越多民眾死在當局發射的子彈下，「但聯合國與活躍的國際人權組織在此時卻沉默不語」，批評部分主張人權的國際機構忽視伊朗民眾正面臨的苦難。「蔡慎坤」稱，根據美國《哥倫比亞廣播電台》( CBS )公布的統計數據，目前可能已有 1.2 至 2 萬伊朗民眾在當局的血腥鎮壓中喪生。不過，根據人權組織較保守的統計，已有至少約 2 千民抗議民眾遭到伊朗當局射殺。





「蔡慎坤」強調，美國總統川普應該盡早採取行動，透過將哈梅內伊「斬首」的方式緩解伊朗國內局勢，並重新建立美國的威懾力。





推主「Visioner」則補充稱，隨著伊朗國內局勢不斷惡化，美國副總統 J.D. 范斯 ( J.D. Vance ) 與國務卿盧比歐透過舉辦國家安全委員會 ( NSC ) 會議的機會，在不表達自己偏好的情況下，向川普提出多項伊朗局勢的應對方案，讓川普親自選擇對伊朗採取行動的方向。





針對美國可能向伊朗發起的打擊行動，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達等多個中東國家聯合提出警告，認為伊朗可能在遭遇打擊後實施報復，進一步擴大地區衝突的規模。 圖：翻攝自 @Currentreport1 X 帳號





面對美軍隨時可能發起的軍事行動，包含哈梅內伊在內的伊朗高級官員也陸續採取了應對措施。X 推主「Eli Afriat」指出，為了避免被美軍特種部隊「斬首」，哈梅內伊決定轉入地下活動，盡可能地隱藏自己的行蹤。與此同時，伊朗陸軍司令阿米爾．哈塔米 ( Amir Hatami ) 也在接受媒體訪問時，宣布將「嚴肅對待」以色列等外部國家帶來的威脅，「伊朗正在為可能發生的戰爭做準備」。





另外，美軍可能對伊朗發起的打擊行動，也勾起了部分中東國家的緊張情緒。X 推主「Current Report」表示，包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達在內的多個中東國家近期聯合提出警告，認為美國對伊朗的任何打擊行動都可能招致伊朗的報復，影響範圍可能擴及該地區的能源基礎設施、航道安全，美國在部分國家內設立的軍事基地也可能遭到威脅，「對伊朗的打擊，很可能引發更大規模的地區衝突」。

