(影) 已超越一次大戰了! 俄烏戰爭1569天 俄紅軍城滲透失敗 烏利曼北翼反攻

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[Newtalk新聞] 烏克蘭全面戰爭進入第 1569 天。根據時間對照，這場自 2022 年 2 月開始的衝突，其持續天數已超過第一次世界大戰（1568天），象徵性地凸顯戰事已進入長期消耗階段。





在前線多個戰區，無人機已成為戰場核心變數。據觀察，一名身穿反無人機裝備的俄軍士兵在接近預設防禦工事（由壕溝與鐵絲網組成）時，因無法突破障礙選擇停留原地等待 FPV 無人機出現，反映出無人機威脅已深刻改變步兵行動模式與心理狀態。

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在頓內茨克方向的紅軍城地區，戰況持續呈現混合型消耗態勢。羅金斯克西部出現交錯推進與烏軍反制行動，俄軍在赫里希內、瓦西利夫卡—諾沃奧列克桑德里夫卡一線，以及科特利內周邊的滲透企圖均遭阻截。整體局勢仍維持低至中強度衝突，但無人機與 FPV 系統在火力校正與直接打擊中的比重明顯提升，並被指造成俄方裝備（包括火砲與車輛）損失增加。





在頓內茨克方向的紅軍城地區，戰況持續呈現混合型消耗態勢。羅金斯克西部出現交錯推進與烏軍反制行動，俄軍在赫里希內、瓦西利夫卡—諾沃奧列克桑德里夫卡一線，以及科特利內周邊的滲透企圖均遭阻截。 圖:翻攝自X帳號@ChuckPfarrer





在戰術層面，前線也出現更多資源不對稱的戰例。有畫面顯示，俄軍將 BTR 裝甲運兵車臨時作為掩體使用，隨後遭烏克蘭無人機攻擊摧毀。這類事件再次引發對戰場成本結構的討論：數十萬美元級別的裝備，可能被相對低成本的無人機系統摧毀。





在北線方向，親俄軍事觀察帳號 Rybar 指出，利曼北部出現烏軍反攻進展。烏克蘭部隊據稱已控制 Shandrigolovo—Lipovoe 邊界區域及東側多個林地帶，使北翼局勢出現惡化跡象。該區域仍處於動態交戰狀態。





此外，前線影片亦顯示，有俄軍小隊疑似撤離並遺留受傷人員，顯示在戰場下殘酷的人性。

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