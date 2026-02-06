影／巴紐女罹癌跨海求醫 彰基總院長陳穆寬操刀一小時清除病灶

▲彰基總院長陳穆寬（右四）與謝明妤醫師（右三）致贈賀禮，祝福來自巴布亞紐幾內亞的患者娜莉（左三）順利康復、健康啟程。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】來自巴紐（PNG）的30多歲女性患者，2024年被診斷出甲狀腺癌併頸部轉移，儘管在巴紐完成了手術，但因癌症嚴重，她遠渡重洋，跨越半個地球飛行12小時來到台灣，尋求彰化基督教醫院總院長陳穆寬教授的治療。

▲陳總院長表示，娜莉術後雖外觀恢復良好，經謝明妤醫師進一步影像檢查，確認仍有病灶需持續治療。（圖／彰化基督教醫院提供）

在陳穆寬總院長的門診中，智慧精準甲狀腺癌中心主任謝明妤藉由超音波影像找出復發的頸部癌症，隨後透過正子攝影確定執行頸部淋巴擴清根治手術，徹底清除所有的癌細胞。謝明妤主任指出，由於是二次手術，面對組織沾黏與解剖構造改變，手術難度極高，但是總院長陳穆寬教授是世界知名的頭頸癌專家,從醫近30年來手術已經超過6萬例，頭頸癌的困難手術也超過1萬例，在1 小時內就完成了手術，比艾力克斯・霍諾德徒手登台北101還快。

▲娜莉感謝陳穆寬總院長與醫護團隊，表示彰基的愛與關懷讓她跨越重洋仍有如在家般的溫暖。（圖／彰化基督教醫院提供）

陳穆寬總院長強調，彰基身為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，甲狀腺癌治療團隊包含了幾十個醫師，非常強大且專業，才能為她徹底清除所有殘存或復發的癌症。

▲娜莉高度讚賞彰基醫護團隊，感謝智慧精準甲狀腺癌中心以專業與愛心，讓她喜獲重生。（圖／彰化基督教醫院提供）

娜莉（化名）激動地表示：「經過了無數次的傷心、絕望與哭泣，來到台灣看到每個人都如此無私地用愛來照顧她，感覺就像在家一樣溫暖。這次手術後一年再度來到台灣追蹤，癌症已經徹底消失，因此感到無比快樂。」她更特別感謝台灣人民的友善與親切，「謝謝台灣，謝謝彰基。」

彰基海外醫療中心高小玲執行長也特別提到，這場醫療奇蹟背後還有外交體系的協助：「感謝外交部駐巴紐辦事處在簽證申請與各方面的協調，讓娜莉這次能順利回來台灣接受治療。

陳穆寬總院長最後祝福娜莉：「希望妳下次來是為了觀光旅遊，而不是醫療需求。」他強調，娜莉是一位生命的勇者，才30歲出頭就能夠用正面積極的態度面對癌症復發，也鼓勵所有的癌症患者都能夠堅強的面對癌症，成為抗癌的勇者。