影/巴西機場設備突起火 機艙遭濃煙灌入169人急逃生

巴西聖保羅瓜魯柳斯國際機場（São Paulo's Guarulhos International Airport）停機坪當地時間4日晚間發生火災，當時一架飛機的行李輸送帶突然起火，導致機艙內佈滿濃煙，機上169名乘客驚慌失惜，所幸有驚無險，最終全都平安下機。

巴西機場一架飛機的行李輸送帶突然起火。（圖／翻攝自X）

根據巴西《聖保羅州報》報導，智利南美航空國內線LA3418航班當時預計由聖保羅飛往阿雷格里港，不料連接飛機的行李輸送帶起火，機艙瞬間充滿濃煙，機內169名乘客緊急被疏散，利用消防人員準備的滑梯安全逃生。

廣告 廣告

一段在社群平台上流傳的影片顯示，飛機被濃煙和火焰包圍，消防人員正在努力灌救。

智利南美航空解釋說，「火災是從負責將貨物裝載到飛機上的分包商設備中開始的」，並補充說，乘客在撤離飛機時被告知「把所有東西都留在飛機上」。航空公司補充說，情況很快得到控制。

當局正在調查起火原因。

延伸閱讀

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽

賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱

王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？