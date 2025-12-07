影/巴西男做臥推…槓鈴突滑手「重砸胸口」亡 恐怖畫面曝光

巴西一名55歲男子日前在健身房進行臥推時，因重訓槓鈴突然滑手，重砸胸口，最終不幸喪命，畫面曝光引發網友震驚。

綜合外媒報導，這名男子蒙特內哥羅（Ronald Montenegro）於事發時，在健身房練習，他躺著高舉槓鈴，但槓鈴瞬間從他手中滑脫，並重重砸在胸口。其他健身民眾見狀，立刻衝上前協助，雖然他一度自行掙脫槓鈴，但僅幾秒後便倒地失去力氣。他隨即被緊急送往醫院，但仍無力回天，仍因傷勢過重不治身亡。

報導指出，蒙特內哥羅任職「巨型木偶博物館」（Palacio dos Bonecos Gigantes），館方獲悉後非常震驚，悼念表示，「我們沉痛宣布羅納德．蒙特內哥羅逝世。他是我們的館長，更是博物館歷史與建設中不可或缺的重要人物。」

事發影片在網路曝光後，立即引發網友熱議，一名網友惋惜地說，「這就是為什麼一定要有保護員！太可憐了，真不敢相信會發生這種事。」家屬透露，蒙特內哥羅是健身房常客，「他甚至先做了一組、熱了手臂，準備再做一次，但當他躺下時卻無法完成，槓鈴突然滑落」，「我們希望健身房能重視安全問題。即使會做，教練也不能放任他們自己來。」

