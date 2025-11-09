影／巴西男加油站旁抽菸！火柴落地瞬間大火 恐怖畫面曝光

巴西男子在加油站旁吸菸引發火災。（示意圖／翻攝自pexels）





巴西馬拉尼昂州蒂蒙市一間加油站日前發生一起驚險火災。一名男子與友人在加油站旁休息時點燃香菸，疑似火柴掉落引燃油氣，火焰瞬間在地面蔓延，現場民眾四散逃離，畫面相當驚人。

根據外媒報導，事故發生於當地時間3日晚間，地點位於蒂蒙市帕爾奈巴河畔的加油站。當時一名卡車司機正停靠於加油泵加柴油，而一群男子則坐在加油區旁的露天座位區，其中一名男子拿出菸點燃，火焰瞬間引燃油氣，形成巨大火球。

眼見發生火災，加油站員工迅速拿起滅火器衝入現場，在短短數秒內將火勢撲滅，成功避免火焰蔓延及更大災害，所幸事故當中無人受傷。不過加油站工作人員在加油作業開始前，曾出於安全考量提醒該群男子遠離車輛與加油區，沒想到男子仍執意在現場抽菸，引發大火。

根據當地消防局表示，這四人坐在戶外咖啡區，並沒有納入加油站的防火計畫，未來將會針對加油站的安全規程展開調查。

