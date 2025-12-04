【影】巴西空軍獅鷲E戰機首射「流星」飛彈 驗證超視距戰力

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防大廠紳寶(Saab)日前宣布，巴西空軍旗下的JAS 39「獅鷲」戰機在上(11)月的技術驗證任務中，首次成功試射「流星」(Meteor)中程空對空飛彈，驗證超視距接戰能力外，也確認該型機在未來空防中的核心角色，成為他國同型機用戶的重要參考。

紳寶集團表示，這場名為「視距外X」(BVR-X)的技術演習，由巴西空軍第1防空大隊(1º GDA)執行，除4架獅鷲E戰機外，還包含扮演假想敵的AMX A-1M輕型攻擊機、E-99預警機、P-3AM和P-95BM反潛巡邏機、A-29「超級大嘴鳥」輕型攻擊機、H-36「獰貓」直升機等，共同監控禁飛區周邊海、空域，並待命執行潛在搜救任務。

航空媒體「Flight Global」報導指出，紳寶先前已在2022年完成「獅鷲E」戰機試射流星飛彈的測試，而這款飛彈當時已部署至舊款的JAS 39C/D型機上，與美系的AIM-120「先進中程空對空飛彈」(AMRAAM)分庭抗禮。

至於紳寶的JAS 39E/F戰機，搭載一具奇異F414G渦扇發動機、推力較C/D型的RM12(奇異F404發動機衍生型)多出20%，機外多達10個武器硬掛點，加上全新AESA雷達、電戰合紅外線搜索追蹤(IRST)系統的組合，使其在四代半機身結構下，仍有與五代匿蹤戰機一拚的能力。

報導另寫道，紳寶的新一代獅鷲戰機，現已在海內外獲得超過100架訂單，除瑞典自身60架需求，還有巴西36架、哥倫比亞17架，以及皇家泰國空軍的12架等；此外，加拿大現也在考慮將原F-35A戰機的部分訂單移轉給紳寶，但仍待當局做出最終決定。

