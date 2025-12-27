影／巴黎地鐵驚傳隨機砍人！25歲男持刀連刺3女

法國巴黎市中心於當地時間週五（26日）下午發生連環持刀攻擊事件。（示意圖／Pixabay）





法國巴黎市中心於當地時間週五（26日）下午發生連環持刀攻擊事件。一名男子分別在3個地鐵站內刺傷3名女性，造成當地通勤族恐慌。巴黎警方隨後展開大規模搜捕，並於週五晚間成功在巴黎北部郊區逮捕1名25歲涉案男子。

市中心三大轉乘站連環行兇 受害者傷勢穩定

根據路透社報導與警方聲明，這起攻擊事件發生於當地時間下午4時左右。嫌犯先後在巴黎市中心的共和國站（Republique）、藝術與工藝站（Arts et Metiers）以及歌劇院站（Opera）持刀刺傷3名女性。受害者受傷後隨即被送往醫院治療，檢方證實她們的傷勢並未危及生命。

科技偵察精準鎖定 犯嫌於巴黎北郊落網

巴黎檢察官辦公室指出，警方在案發後迅速調閱地鐵站內的監視器畫面，並結合手機定位技術追蹤犯嫌行蹤。嫌犯在行兇後雖嘗試搭乘其他地鐵線路逃逸，但警方最終仍於巴黎北部的瓦茲河谷區（Val-d’Oise）薩塞勒（Sarcelles）將其制伏。

嫌犯身分曝光 具多項刑事犯罪前科

據了解，落網嫌犯為一名25歲非裔男子，出生於2000年，案發時身穿卡其色外套。檢方表示，該名男子先前已因毀損財物等輕罪紀錄列入警方關注名單。

根據《費加洛報》進一步報導，該男子在警方檔案中已有多次犯罪紀錄，包括破壞公物等案件。目前檢方尚未針對此次持刀攻擊的具體動機給出說明，嫌犯目前仍被拘留中以接受進一步偵訊。

