影/巴黎老公寓擠進50人開趴！樓板秒變「大怒神」坍塌15傷

法國巴黎一棟超過百年的老公寓，18日凌晨突然發生樓板坍塌，警消透露，事發時5樓正在辦慶生派對，屋內約有50人聚集，豈料地板瞬間塌陷，直墜下方住家，造成約15人受傷，其中1人重傷。

巴黎驚傳老公寓樓板坍塌意外。（示意圖／unsplash）

綜合外媒報導，事件發生於18日晚間，地點位於巴黎第11區。警方指出，事故發生時，5樓一戶人家正舉行派對，屋內擠入約50人，豈料派對進行到一半，地板突然塌陷，約有30多人直墜入下方住戶。

報導引述巴黎檢方表示，這起事故有約15人受傷，傷勢最嚴重者一度出現心肺功能停止，所幸經現場急救，恢復生命跡象，並立即送醫治療。警方與救援單位已對建築進行緊急支撐，以避免進一步結構受損。

巴黎消防局指出，初步調查顯示，這起事故原因是房屋「結構性問題」，可能是漏水滲入導致樓板脆弱，與瓦斯外洩無關。至於這棟建築目前仍被判定為安全，消防單位說，當晚共出動145名消防人員、45輛消防車與多輛救護車進行搶救。報導表示，巴黎人口密度高、租金昂貴，導致居民居住空間狹小，而房屋結構老化問題也令人頭痛。

