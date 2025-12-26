影/市府站無差別攻擊演練 模擬2人丟汽油彈隨機砍殺

張文19日在北捷與南西商圈犯下隨機殺人案，北市府今（26）日下午在市府站及轉運站舉行高強度演練，模擬嫌犯丢擲汽油彈、持刀攻擊民宅的無差別攻擊事件，市長蔣萬安到場主持。

市府轉運站模擬2名嫌犯持刀攻擊。（圖／塗豐駿攝）

消防人員模擬運送傷患。（圖／塗豐駿攝）

台北市政府為強化捷運系統危安應變能力，今天下午1時在捷運市政府站及市府轉運站舉行高強度聯合演練，模擬多名歹徒發動無差別攻擊，丟擲汽油彈及持刀攻擊民宅重大事故情境。

捷運市府站模擬無差別攻擊。（圖／塗豐駿攝）

市府相關單位包括警察局、消防局及衛生局等單位投入大量人力參與演練，市長蔣萬安與副市長李四川等局處首長均到場視察捷運B1大廳、市府轉運站購票櫃台及市府站2號出口外側人行道，市府也首度測試發送細胞簡訊通知民眾。

廣告 廣告

市府站外模擬大量傷患急救。（圖／塗豐駿攝）

此次演練針對19日張文犯下無差別攻擊事件後強化作為，演練分3階段實施，第一階段模擬2名男子搭捷運在市府站下車，在月台朝扶梯及樓梯下乘場丟擲汽油彈，造成3名旅客灼嗆傷、2名旅客推擠受傷。

警方包圍持刀嫌犯。（圖／塗豐駿攝）

2名歹徒趁現場混亂混入人群中離開捷運站，轉往市府轉運站持長刀隨機攻擊轉運站內民眾，警方獲報到場迅速制伏壓制逮捕2名嫌犯，及現場協助疏散、採證等後續最為，另捷運站外由消防局與衛生局模擬大量傷患應變處理。

警方逮捕2名持刀嫌犯。（圖／塗豐駿攝）

市府表示，第二階段演練預計於明年1月第三週擴大至台北車站，模擬多名歹徒在台北車站發動危安攻擊，並演練旅客疏散應變機制；第三階段則於農曆連假前進行橫跨雙北兩行政區演練，模擬多名歹徒跨縣市在雙北多個車站同時發動攻擊。

市長蔣萬安聽取簡報。（圖／塗豐駿攝）

維安部署方面，北捷已在台北車站、中山、西門、忠孝新生與市政府等5大重點車站，每日增派5名保全人力，另每日巡查次數由原本的4次增加至8次，並在15個重點車站執行車巡時要求保全下車，實際巡檢月台及大廳，全面提升捷運安全防護。

延伸閱讀

影/捷運市府站模擬無差別攻擊 周邊發佈細胞簡訊

北捷市府站旁外送員突倒地 無呼吸心跳送醫搶救

北市捷運市府站對面火警 12樓濃煙狂竄警消灌救