影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

國民黨下屆台中市長至今人選未定，基層憂心，參選人之一的立法院副院長江啟臣昨晚在臉書宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但未透露方案為何。對此，另一位參選人立法委員楊瓊瓔上午也表示有收到，她也會簽，但同樣不透露內容，並表示一切尊重黨中央的決定。

楊瓊瓔說，她有收到這一份文，她也會簽，「我們現在就靜待黨中央的制度辦法」至於協議的內容為何，她不透露，而是謝謝大家。

至於提名作業是不是江啟臣所說的「越快越好」以及能夠在盧市長所期待的2月19日前完成提名，她都以「尊重黨中央」來回應。

有記者問她現在是不是感覺有壓力？她說，沒有壓力，這次要選出一個最強的候選人。至於江啟臣所說的基層焦慮，她也表示可以理解，一切靜待黨中央的決定，為黨選出一個最強的候選人，贏得選民的信任。

