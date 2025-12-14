影/布朗大學爆槍擊大批學生躲圖書館 特警抵達救援畫面曝光

美國羅德島布朗大學13日發生大規模槍擊事件，造成2人死亡、9人受傷。據《華盛頓郵報》獨家取得的影片顯示，當時有十幾名驚恐萬分的學生被迫躲在大學圖書館的書架前避難，警方進入後引導護送他們離開，場面相當緊張。

當局派遣大批警力前往布朗大學。（圖／美聯社）

影片中可見，學生們蹲在圖書館書架前，外面至少傳來7聲巨大爆炸聲響。目前尚不清楚這些噪音的確切原因，但在最後一聲巨響過後，多名身穿特警裝備、手持槍械的警察進入圖書館，並命令學生們舉起雙手。

一名警官在影片中對學生說道，「顯然這裡出了點問題，我們是來幫你們的……聽從我們的指令，我們現在就帶你們離開這裡。」警方隨後指示學生盡快取回個人物品，否則將直接被護送離開圖書館。

影片最後畫面顯示，學生們慌張地跑去抓取書包等隨身物品。據報導，一位情緒激動的母親透露，槍擊案發生時她收到兒子傳來令人毛骨悚然的簡訊：「我愛你」。

這起校園槍擊案中，槍手目前仍在逃，警方持續進行搜捕行動。驚恐萬分的布朗大學學生描述了槍手在校園內肆意殺戮的恐怖場景，整起事件已造成至少2人死亡、9人受傷。

