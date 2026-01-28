影／希望工程學習輔導團隊寒假育樂營 46名高中志工走進長安國小服務
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】成立於民國九十八年的「希望工程學習輔導團隊」，今年已邁入第十八屆，至今累積超過一千九百位高中志工投入服務。1月26日至28日為期三天，團隊號召46位高中志工，自和東國小搭乘遊覽車前往車程約一小時的竹塘鄉長安國小，辦理寒假育樂營，陪伴31位長安國小學生在假期中學習成長、留下美好回憶。
希望工程學習輔導團隊長年利用假日於和東國小辦理假日營隊，深受學生喜愛。希望團隊指導老師柯伯儒校長表示，十分感謝這群熱血青年走進校園，透過閱讀課、美術課、大地遊戲、闖關活動及小組表演等多元課程，讓學生在遊戲與互動中學習不同領域的知識，並培養團隊合作精神。
▲燈籠創作課程介紹越南中秋節文化，並安排提燈籠活動，讓孩子認識世界各國不同節慶之美。（圖／記者林明佑翻攝）
第十八屆希望團隊隊長、同時也是本次育樂營總召，現就讀彰師附工的林書愷表示，營隊內容相當豐富，包含大地遊戲與尋寶活動，培養孩子的團隊合作精神；閱讀嘉年華課程精選三本精彩繪本，期盼從小扎根閱讀習慣與能力；美術創作課則引導孩子感受生活周遭的美好。此外，燈籠創作課程介紹越南中秋節文化，並安排提燈籠活動，讓孩子認識世界各國不同節慶之美。
▲柯伯儒校長與謝博宇校長也特別致贈歲末祝福紅包給高中志工及參與營隊的小朋友，為三天的寒假育樂營畫下溫馨句點，留下美好回憶與感動。（圖／記者林明佑翻攝）
2022年成立的彰化縣林詩芸文教基金會，致力深耕品德教育、弘揚道德理念並善盡社會責任。基金會董事長林詩芸高度認同希望團隊高中志工前進偏鄉服務的精神，特別贊助本次營隊經費，展現企業關懷教育、支持公益的具體行動。
由於長安國小校園長期有蝙蝠棲息，希望團隊此次也特別規劃結合SDGs理念的桌遊活動，透過遊戲方式，讓孩子了解生態保育的重要性。負責教學課程、現就讀彰化女中的古芷軒分享，課程中選用《小蝙蝠找朋友》繪本，透過故事引導孩子認識蝙蝠的生態特性。故事中，小蝙蝠因生活習性不同，尋找朋友屢屢受挫，最後卻意外發現朋友們主動前來陪伴。在課程中，除了介紹生態知識，也引導孩子理解每個人都有不同優點，學會欣賞自己、尊重他人。
長安國小校長謝博宇表示，感謝希望團隊高中志工到校辦理三天育樂營，課程內容兼具靜態閱讀與教學課程，以及動態的大地遊戲與闖關活動，相信能為學生帶來豐富的學習體驗與深刻感動。就讀六年級的學生詹政叡也分享，自己對教學課印象最深刻，透過《小蝙蝠找朋友》的故事，學習到雖然每種生物與每個人都不盡相同，但彼此都應學會尊重。
營隊活動精彩又充實，在滿滿笑聲中圓滿落幕。柯伯儒校長與謝博宇校長也特別致贈歲末祝福紅包給高中志工及參與營隊的小朋友，為三天的寒假育樂營畫下溫馨句點，留下美好回憶與感動。
其他人也在看
泰國人民黨首席總理候選人納塔彭受訪 (圖)
泰國人民黨首席總理候選人納塔彭接受訪問時表示，泰國與台灣關係良好，若未來擔任總理，「希望進一步（與台灣）發展關係，建立更多的商業合作」。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
給下一輪太平盛世的備忘錄
在一九八○年代後崛起的台灣女作家行列之中，平路向來就最具有後現代批判精神，也是最勇於創新實驗的一位。但值得玩味的是，平路的前衛姿態卻不見得是在「向前看」，反倒是恰恰相反，她經常透過記憶來頻頻回首，對於消逝在時間之中的過往，總是耿耿於懷、念茲在茲。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
金馬迎春買氣衝刺 豐原太平洋最高回饋36％、福袋中獎率飆50％
隨著農曆春節的腳步逼近，豐原太平洋百貨為搶攻年節採購商機，自1月29日起推出一系列「金馬迎春」促銷活動，集結全館滿額回饋、會員專屬加碼、信用卡聯名優惠，以及中獎率高達50％的新春福袋，層層堆疊回饋，最高可享36％的回饋率，拚春節人潮與買氣雙成長。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
駐關島前處長陳盈連 詐300萬房租補助涉貪遭約談
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，因涉嫌不當申領房租補助詐領10萬4427美元（約台幣300萬餘元），台北地檢署今(1/28)日指揮調查局，以貪污罪被告身分約談陳盈連時任辦事處前後任秘書盧啟章、黃嘉郁到案釐清案情，目前正由檢察官偵訊中。太報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
1/28【火爆】是髒還是硬？鬼腳艾倫重出江湖 惡意犯規引火爆衝突｜Lu Dort賽後卯上鵜鶘Fears
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 🏀 2026 日本職籃-滋賀湖泊主客場 🏀 2027 FIBA世界盃籃球賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 👊 2026 UFC終極格鬥冠軍賽 (VOD 7 天) 🎾 2026 澳洲網球公開賽 (VOD 7 天) 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍 2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍 2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍 2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
貝森特稱美國奉行「強勢美元政策、絕不干預匯市」日元驟跌
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週三 (28 日) 接受 CNBC 訪問時，強調美國奉行「強勢美元政策」，並且強調華府並未採取任何行動干預匯市，受此消息影響，美元反彈，日元大幅下跌。鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
勞動契約新解方2》強制永久僱傭是保障？還是違憲？ 法界擔心勞資雙輸
近期立法院三讀通過《外送員權益保…民報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黨內初選之爭? 資深里長控賴苡任"九大罪狀"雙方互槓
政治中心／葉為襄、SNG 台北報導國民黨北投士林區議員選戰，爆出茶壺風暴。擬參選人賴苡任被曾參選議員的資深里長"許立丕"具名檢舉，洋洋灑灑列出九大罪狀，指控"賣黨"、害市黨部前主委黃呂錦茹遭羈押，應開除黨籍。但賴苡任自認坦蕩蕩，懷疑跟即將初選有關。國民黨發言人牛煦庭則強調，一切將由黨章和制度辦理。去年國民黨"幽靈罷免"案，前國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，全認罪後，一審被依偽造文書和個資法起訴。時任"罷吳"召集人的賴苡任也被起訴，最近投身議員選舉，卻被點名應該被開除黨籍。士林區義信里里長許立丕：「我自己去調查了，他的手法起手勢就是不對了，踩著人家的屍體，來造成自己的聲量，就是他去把抓耙仔抓出來，聞到味道，士林北投有兩個議員出事了，他認為有機可乘。」藍黨代表具名檢舉「出賣黃呂」 呼籲黨中央開除賴苡任黨籍。（圖／民視新聞）許立丕具名檢舉，列九大罪狀，指控賴苡任傷害黨譽、當抓耙子出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，中常會中建請考紀會開除黨籍，賴苡任很錯愕。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「你們所指控的所有內容，並不是在我見完您之後才發生的，中間相隔兩個月，他的態度如此的變化之大，我覺得只有他自己清楚，到底是什麼原因，講一句話，我覺得君子坦蕩蕩，只要有開調查會議，有要我去說明的，人證物證其實我都有，我認為我是清白的。」賴苡任暗示遭具名指控，就是因為即將進行議員提名初選，國民黨2018年士林北投上演新人五搶二，當時許立丕找來丁守中拍宣傳照，現在和黨內新人隔空開槓，爆料賴苡任罷免「打假球」只為了博政治聲量，還曾飆罵志工。藍黨代表具名檢舉「出賣黃呂」 呼籲黨中央開除賴苡任黨籍。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「因為里長一開始就，先射箭再畫靶了，他已經先任定為，我們現任的陳重文議員，可能不會連任啦，我覺得這個其實，這樣的言論，其實也是對本黨的一種傷害，這邊的兩位立法委員，都是民進黨的，一位是吳思瑤一位是王世堅，所以我認為我們國民黨，應該要在士林北投，這個整個大選區，更加的團結。」國民黨發言人牛煦庭：「這個當然就，依程序依制度來辦理，苡任兄所屬當然是在地方黨部，按照黨章的規範，相關的一些程序，當然是先交由，台北市黨部的考紀單位，先來做案情的釐清跟調查。」黨中央強調，後續將交由考紀會裁處，2026選戰將近國民黨黨內裂痕又添一樁，選民都在看。原文出處：藍黨代表具名檢舉「出賣黃呂」 呼籲黨中央開除賴苡任黨籍 更多民視新聞報導花蓮洪災甩鍋中央？國民黨竟告3部長失職 經濟部震怒：無法接受涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 17則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼
即時中心／林耿郁報導不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼 更多民視新聞報導又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回民視影音 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
驚險畫面曝! 矽酸鈣板從天降砸爛車 工地遭停工
中部中心 ／李文華彰化報導彰化溪湖一處興建中的大樓，上午吊掛施工用的矽酸鈣板，但在過程中卻不慎掉落，大量矽酸鈣板從11樓從天而降，當場砸到停在樓下的兩輛車，其中廂型車更是整台被壓扁，還好當時車上沒有人，縣府建管科表示，工地違反相關規定，先勒令停工，並且開罰18000元罰鍰建案施工吊掛矽酸鈣板時不慎掉落 現在遭勒令停工並且開罰。（圖／翻攝畫面）施工建案封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，結果突然轟然巨響，有東西砸下來了，大量的矽酸鈣板從天而降，揚起煙塵，天女散花般落下砸到兩輛車，其中一輛最慘，廂型車整台幾乎扁掉，車頂凹陷變形。矽酸鈣板散落馬路上，工地人員出來清理善後，事發地點在彰化溪湖一處正在興建的建案，上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板吊到11樓時，不明原因整串掉下來，轟然巨響，居民說還以為發生爆炸，出門看才發現，車子怎麼扁了停在一樓的廂型車被矽酸鈣板砸毀 車頂都扁了。（圖／翻攝畫面）當地民眾說，該處工地近日連日趕工，經過的時候都覺得很危險，沒想到竟然真的出意外。工地表示，民眾被砸毀的車輛，會進行賠償，縣府建管科也派人員了解情況，先勒令停工開罰18000元。職安署也將前往稽查，懷疑可能是吊掛作業，防止脫落的裝置出問題，將派員檢查，若有違反規定將處3萬到30萬罰鍰，並且要求工程單位，檢討改進。原文出處：有影／彰化溪湖工地天降建材雨 樓下兩車遭殃！廂型車慘被壓扁 更多民視新聞報導直播爬台北101「挨轟消費危險、不負責任」 Netflix回應了民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉貿然上路恐成災難 撐到小孩返家才離世！陳威全突傳父親噩耗 曝「原計畫一事」竟成遺憾民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言