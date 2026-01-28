影／希望工程學習輔導團隊寒假育樂營 46名高中志工走進長安國小服務

▲希望工程學習輔導團隊號召46位高中志工辦理寒假育樂營，陪伴31位竹塘鄉長安國小學生在假期中學習成長、留下美好回憶。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】成立於民國九十八年的「希望工程學習輔導團隊」，今年已邁入第十八屆，至今累積超過一千九百位高中志工投入服務。1月26日至28日為期三天，團隊號召46位高中志工，自和東國小搭乘遊覽車前往車程約一小時的竹塘鄉長安國小，辦理寒假育樂營，陪伴31位長安國小學生在假期中學習成長、留下美好回憶。

希望工程學習輔導團隊長年利用假日於和東國小辦理假日營隊，深受學生喜愛。希望團隊指導老師柯伯儒校長表示，十分感謝這群熱血青年走進校園，透過閱讀課、美術課、大地遊戲、闖關活動及小組表演等多元課程，讓學生在遊戲與互動中學習不同領域的知識，並培養團隊合作精神。

廣告 廣告

▲燈籠創作課程介紹越南中秋節文化，並安排提燈籠活動，讓孩子認識世界各國不同節慶之美。（圖／記者林明佑翻攝）

第十八屆希望團隊隊長、同時也是本次育樂營總召，現就讀彰師附工的林書愷表示，營隊內容相當豐富，包含大地遊戲與尋寶活動，培養孩子的團隊合作精神；閱讀嘉年華課程精選三本精彩繪本，期盼從小扎根閱讀習慣與能力；美術創作課則引導孩子感受生活周遭的美好。此外，燈籠創作課程介紹越南中秋節文化，並安排提燈籠活動，讓孩子認識世界各國不同節慶之美。

▲柯伯儒校長與謝博宇校長也特別致贈歲末祝福紅包給高中志工及參與營隊的小朋友，為三天的寒假育樂營畫下溫馨句點，留下美好回憶與感動。（圖／記者林明佑翻攝）

2022年成立的彰化縣林詩芸文教基金會，致力深耕品德教育、弘揚道德理念並善盡社會責任。基金會董事長林詩芸高度認同希望團隊高中志工前進偏鄉服務的精神，特別贊助本次營隊經費，展現企業關懷教育、支持公益的具體行動。

由於長安國小校園長期有蝙蝠棲息，希望團隊此次也特別規劃結合SDGs理念的桌遊活動，透過遊戲方式，讓孩子了解生態保育的重要性。負責教學課程、現就讀彰化女中的古芷軒分享，課程中選用《小蝙蝠找朋友》繪本，透過故事引導孩子認識蝙蝠的生態特性。故事中，小蝙蝠因生活習性不同，尋找朋友屢屢受挫，最後卻意外發現朋友們主動前來陪伴。在課程中，除了介紹生態知識，也引導孩子理解每個人都有不同優點，學會欣賞自己、尊重他人。

長安國小校長謝博宇表示，感謝希望團隊高中志工到校辦理三天育樂營，課程內容兼具靜態閱讀與教學課程，以及動態的大地遊戲與闖關活動，相信能為學生帶來豐富的學習體驗與深刻感動。就讀六年級的學生詹政叡也分享，自己對教學課印象最深刻，透過《小蝙蝠找朋友》的故事，學習到雖然每種生物與每個人都不盡相同，但彼此都應學會尊重。

營隊活動精彩又充實，在滿滿笑聲中圓滿落幕。柯伯儒校長與謝博宇校長也特別致贈歲末祝福紅包給高中志工及參與營隊的小朋友，為三天的寒假育樂營畫下溫馨句點，留下美好回憶與感動。