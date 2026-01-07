影/幫集氣！辛柏毅國中青澀模樣曝 導師：他很認真很乖

飛官辛柏毅昨（6日）開著F-16V戰機執行任務時，於花蓮豐濱外海失事，目前軍警消正把握黃金時間搜救，他在澎湖的國中老師許文維回憶起這位學生，對他在校的表現大加讚揚。

辛柏毅的國中導師許文維。 （圖／中天新聞）

許文維表示，辛柏毅是「很認真很乖的小朋友，去念中正預校、空軍官校以後去受飛行訓，投身軍旅以後只要有休假都會回來學校找我」、「上個月也有帶老婆一起回來找我」。許老師也透露，辛柏毅每年過年放假回來都會找他，跟當年他的同班同學大家一起聚餐，從2012年6月國中畢業後，幾乎年年如此。

廣告 廣告

辛柏毅國中的青澀模樣。 （圖／中天新聞）

身為辛柏毅國一到國三畢業的導師，許文維表示辛柏毅國三就很堅定跟他講：「我要走飛行員路線」，但一度受到家裡反對，後來辛柏毅在空軍官校先念維修方面，在家裡人被說服以後才去受飛行訓，如今這位跟他感情甚篤的學生出事，他不免透露擔憂之情，也希望能有好消息傳出。

辛柏毅國中的青澀模樣。 （圖／中天新聞）

辛柏毅的生活照。 （圖／翻攝辛柏毅臉書）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

搜救畫面。（圖／中天新聞）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

辛柏毅駕駛的這架編號6700戰機。（圖／航空迷阿昌授權提供）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的空官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

延伸閱讀

失事F-16V戰機竟是成軍後第2架出事！空軍10點開記者會

才修好又壞？失事F-16戰機遭爆日前因故障報修

F-16V花蓮外海飛官跳傘失聯 新機還不來、舊機自動防撞系統待安裝