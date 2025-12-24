影/平安夜不平靜6.1地震 台東居民驚呼：來不及跑

國家地震警報大響！今（24）日下午17時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里處，地震深度11.9公里，最大震度為5弱，台東當地民眾飽受驚嚇。

台東民宅家具被地震搖倒。(圖/中天新聞)

根據氣象署的地震報告，震度5弱的地區為台東縣卑南鄉，震度4級的地區為台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門，而高雄市、南投縣、嘉義縣等多地震度為3級，此外包括台北市信義區、新北市新店、桃園市大溪、新竹市、新竹縣關西、宜蘭縣等地區，則測得震度2級。

廣告 廣告

地震發生當下，台東地區有不少民眾跑出室外，也有透天民宅內的媽媽，趕緊抱著小小孩跑到家門口。此外，有民眾表示，「有嚇到，搖很大，會怕」。也有民眾說，「超大，嚇死了，要跑也來不及，已經搖完了警報才來。嚇死了，來不及跑，警報太慢，人已經跑出來了才叫」。

(圖/氣象署)

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠