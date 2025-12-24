影/平安夜台東卑南6.1強震！南部震感強烈 掛曆變「鐘擺」

今（24）日5點47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，除了東部各縣市震感強烈外，南部多縣市也能感受到3級的最大震度，屏東縣三地門鄉的最大震度甚至達到了4級。

於高雄市的中天新聞南部中心，明顯感覺搖晃，甚至連掛在牆上的掛曆都幾乎快要被地震的力度給甩下來。（圖/中天新聞）

位於高雄市的中天新聞南部中心辦公室，明顯感覺搖晃，甚至連掛在牆上的掛曆不停左右擺動，好像鐘擺一般，甚至幾乎快要被地震的力度給甩下來。屏東縣吳小姐提供的畫面中，可以明顯看到水族箱和熱水壺中的水來回晃動，差一點點就要溢出。而台南民眾提供的畫面中，也可以看到吊燈不停來回擺動。

屏東縣吳小姐提供的畫面中，可以明顯看到 水族箱和熱水壺中的水來回晃動。（圖/讀者提供）

台南民眾提供的畫面中，也可以看到吊燈不停來回擺動。（圖/讀者提供）

