影》平安夜太「震」撼 高雄商場吊燈晃、物品掉落 民眾嚇壞

高雄新開幕不久的商場「FOCUS13」內，正好聚集數百名逛街民眾，多支手機同時發出警示聲，商場內懸掛的吊燈明顯狂晃，部分櫃位架上物品掉落。（柯宗緯攝）

今天是平安夜傍晚，國家級警報突然大響，震央台東規模6.1地震，全台有感，高雄震度3級。高雄新開幕不久的商場「FOCUS13」內，正好聚集數百名逛街民眾，多支手機同時發出警示聲，商場內懸掛的吊燈明顯狂晃，部分櫃位架上物品掉落，有孩童當場被嚇哭，也有民眾第一時間往出口移動避險，尤其位於2樓的民眾直呼「搖晃感特別明顯」。

根據國家級警報顯示，中央氣象署指出，12月24日17時47分左右，臺東地區發生顯著有感地震，提醒民眾慎防強烈搖晃，並就近避難，遵循「趴下、掩護、穩住」原則。

國家級警報發布後，多數民眾才意識到地震即將來臨，持續搖晃好幾分鐘。有家長透露，孩子被突如其來的聲響嚇到哭，也有民眾第一時間往出口移動避險，尤其位於2樓的民眾感受搖晃較為明顯。過程中，不少人拿起手機紀錄現場狀況，意外成了不少人平安夜「最有感」的一刻。

