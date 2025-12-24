影/平安夜6.1地震傳災情 台東體中牆壁龜裂、天花板掉落

今（24）日下午17時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里處，地震深度11.9公里，最大震度為5弱，台東當地陸續有災情傳出。台東大學附設體育高中的校園內，有不少建築物的牆壁龜裂、天花板掉落，也有廁所的水管被震斷、漏水，幸好目前學生一切平安。

台東體中的室內壁磚掉落。(圖/中天新聞)

目前台東體中校區有不少建築物的外牆、室內牆壁出現明顯裂痕，學生餐廳的天花板掉落地面，餐廳內到處可見天花板碎片以及碎石，還有椅子翻倒。此外有多處建築物的水管破裂、漏水。

台東體中的水管斷裂、廁所漏水。(圖/中天新聞)

據台東體中學生表示，宿舍的牆壁出現不少裂痕，玻璃也有破裂，還有天花板掉落，此外也沒有熱水可以使用。目前校內的學生全都平安，不過由於害怕，學生不敢進入建築物內，都待在戶外。校方已通知學生家長，評估是否需要將學生帶回，不便返家的學生，校方也會另外安置。

台東體中的天花板掉落。(圖/中天新聞)

台東體中的建築物外牆出現明顯裂痕。(圖/中天新聞)

