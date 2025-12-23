(影) 平平陣亡撫卹差很大! 泰軍可領32萬美元 柬兵只得兩袋米＋10瓶魚露

[Newtalk新聞] 泰柬衝突再開已逾兩周，據《France 24》報導，邊境衝突已造成泰國至少 22 人死亡、柬埔寨至少 19 人死亡，柬埔寨內部表示流離失所的平民已超過 51 萬人。有人從社會面向分析這場衝突，泰國士兵的陣亡撫卹金為 1,000 萬泰銖 ( 約 32 萬美金 )，但柬埔寨士兵陣亡撫卹卻只有有限的喪葬補助和生活物資。





《泰國公共電視台》（Thai PBS）表示在八月邊境衝突時，泰國當局便已表示將為戰鬥中陣亡的每位泰國士兵家屬，支付 1,000 萬泰銖的賠償金。針對目前的衝突，《大鲨娱乐》在今日頭條稱會以一樣的標準處理，且由皇室出資，該文章認為這「等於給了前線士兵一顆定心丸」。

廣告 廣告





泰國國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）控制市值超過 400 億美元的泰國王家財產局，是最富有的王室。圖：圖：翻攝自網易《大鲨娱乐》





針對柬埔寨的標準則不甚明確，《科普大世界》在網易號上稱陣亡士兵的家屬僅獲 ２ 袋大米、2 桶油（或一箱泡面、10 瓶魚露）作為補償。雖然犧牲士兵的房貸可以免除，但是士兵大部分都比較年輕，根本就沒有買房，所以免房貸對他們來說也沒有意義。而洪森政府還在國內號召為前線捐贈糧食，更暴露其嚴重的後勤問題，《科普大世界》認為這些因素已嚴重損害了柬軍士氣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美售台82套「滅俄神器」＋2500制導砲彈! 3大戰力超狠 讓解放軍吃「火力牆」

(影) 24俄裝甲車一百分鐘內化灰燼! 俄兵坐在戰友屍堆前絕望盯著無人機