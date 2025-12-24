影/年底喜訊！北市立動物園迎弓角羚羊寶寶 保育員接手育幼

位於木柵區的臺北市立動物園於2025年12月10日迎來了一隻雄性弓角羚羊寶寶，為寒冷的冬季帶來了溫暖的消息。由於這位新手媽媽在初次生產時感到極度慌張，未能展現出育幼本能，動物園經過仔細觀察後決定啟動人工哺育機制，由保育員負責照顧這隻小羚羊。

目前，羚羊寶寶的進食狀況良好，保育員們在陽光明媚的日子裡會帶他在戶外活動，讓他與其他羚羊互動，熟悉同伴的存在。保育員表示，這種“代間教育”將有助於寶寶未來學習如何進食草料，為離乳做準備。

保育員們為了餵養羚羊寶寶，需輪班從早到晚進行哺育。由於新生羚羊對奶嘴有抵觸，保育員必須從側邊餵奶，以激發寶寶的自然進食反應。這項工作需要耐心與技巧，保育員們依據過去的研究和園內經驗，調整餵養姿勢以確保寶寶能順利吸收營養。

羚羊寶寶還可以跟著其他羚羊長輩們學習如何進食草料，為離乳做準備。希望這特別的「代間教育」可以幫助羚羊寶寶，在保育員的拉拔長大後更順利地融入群體，早日與遊客們在活動場相見。「大瓏企業」自2017年起投入動物認養計畫，認養弓角羚羊，以實際行動支持臺北市立動物園的保育計畫，期待未來會有更多的新生寶寶來壯大族群。

