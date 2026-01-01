影／幸福員林迎新年 員林市元旦升旗典禮洋溢喜悅與祝福

▲員林市公所今日上午在市公所前廣場舉辦「2026員林市元旦升旗典禮」，活動在清晨朝陽映照下溫馨熱鬧登場，以莊嚴又歡樂的方式迎接元旦、迎向新的一年，現場洋溢著濃厚的節慶喜悅與祝福氛圍。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接嶄新的2026年，員林市公所今（1）日上午在市公所前廣場舉辦「2026員林市元旦升旗典禮」，活動在清晨朝陽映照下溫馨熱鬧登場，以莊嚴又歡樂的方式迎接元旦、迎向新的一年，現場洋溢著濃厚的節慶喜悅與祝福氛圍。

活動開場由 Freedom 競技啦啦隊帶來活力四射的熱情演出，象徵新年朝氣與希望，為元旦慶祝活動揭開序幕。隨後，在國歌齊唱的莊嚴氛圍中進行升旗典禮。員林市代理市長賴致富、彰化縣長王惠美、市民代表會主席張國良、副主席江憲政，以及多位市民代表，並有彰化縣政府參議柯呈枋、機要秘書張建豐、秘書賴沛然、游筑凱，彰化縣議會凃俊任、張錦昆、黃正盛、劉惠娟、張欣倩等議員，與各里長及貴賓一同行最敬禮，見證國旗在晨光中冉冉升起。

▲員林市代理市長賴致富表示，回顧過去一年，市公所秉持「以民為本、以善為念」的施政理念，在交通建設、社會福利、教育文化、長者照顧，以及推動全民運動與宜居環境等面向持續努力，整體成果有目共睹。（記者林明佑攝）

升旗儀式不僅凝聚市民對國家與城市的認同與祝福，也共同為員林祈願新的一年市政順利、市民安居樂業。活動尾聲並邀請扯鈴娛樂家謝東磬及人氣團體中信兄弟啦啦隊接力登台演出，精采節目輪番上陣，為元旦清晨注入滿滿歡笑與活力。

▲2026員林市元旦升旗典禮合影。（記者林明佑攝）

員林市代理市長賴致富表示，新的一年到來，祝福市民新年快樂、身體健康、闔家平安、萬事如意。回顧過去一年，市公所秉持「以民為本、以善為念」的施政理念，在交通建設、社會福利、教育文化、長者照顧，以及推動全民運動與宜居環境等面向持續努力，整體成果有目共睹。其中，東彰路北段道路開通後，使員林成為串聯臺中高鐵站與彰化田中高鐵站的重要交通樞紐；在彰化縣長王惠美的努力促成下，「黃金帝國」正式啟動都市更新，為市區發展注入新動能。

賴致富說，在改善交通方面，依循游前市長規劃，員林市立體停車塔已拆除並改建為平面停車場，有效紓解火車站周邊交通壓力；此外，石笱排水道路改善工程也預計於年底前完工，未來將作為一般道路使用，進一步提升通行便利性。

賴致富表示，社區建設方面，市公所以「一里一社區活動中心」為基礎，持續深化公共建設與社區關懷，致力打造一座有活力、有未來的幸福城市，讓每一位市民都能安心生活。特別感謝市民代表會主席張國良及各位代表對市公所預算的支持，並感謝彰化縣長王惠美對活動經費的全力挹注，讓元旦升旗等活動得以順利舉辦。

賴致富強調，元旦不只是時間的交替，更象徵嶄新的開始，期盼新的一年市民能懷抱希望、攜手合作，共同打造南彰化宜居、宜業的智慧城市，讓「璀璨員林、彰化之星」持續發光，迎向嶄新篇章。

彰化縣長王惠美指出，員林是一個南彰化重要城市，在賴代理市長及團隊努力下，未來發展更是指日可待，而縣府在八卦山上舉辦的月影燈季，從即日起到3月1止,歡迎大家一起和跳跳馬、櫻桃小丸子等卡通主角歡度農曆新年，另外彰化GO購活動，也將在1/5停止登錄，並在1/7舉行抽獎，獎項豐富有汽車、黃金及大禮包等，期望大家中大獎，並祝福大家新年快樂、馬年行大運。

2026員林市元旦升旗典禮活動也安排摸彩活動，獎項內容豐富，包含 55 吋液晶顯示器、iPad 11、Switch 2、廚餘機等多項實用好禮，讓市民朋友在新年第一天就有機會將幸福與好運帶回家。此外，市公所亦準備宣導品—郵差包，贈送給現場報名的民眾，並搭配打卡送禮活動，吸引不少市民踴躍參與，現場互動熱絡、笑聲不斷，展現元旦慶祝活動的幸福與團結氛圍。

最後，員林市代理市長賴致富再次邀請市民，115年度首先由元旦升旗典禮揭開序幕，緊接著1月31日「115年新春揮毫贈春聯」及「2026員林燈會」(2月16日起至115年3月8日止)等活動，將為這美麗的城市點亮璀璨的燈飾，整個城市的夜晚都光影璀璨，陪伴大家一起過好年。幸福員林．智慧城市，市公所邀您一起來+1，一起努力打造宜居、宜業的好所在。