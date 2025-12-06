影／店員上菜又端回？客人滿腦子疑惑：餐點呢

一整隻大蝦包在餃子中，出爐後，整顆蒸餃晶瑩剔透。（圖／東森新聞）





高雄小港一家鍋貼店，店員端著一籠蒸餃，不過店員竟然只把蓋子留給客人，然後就瀟灑離去，讓顧客滿頭霧水，怎麼一回事？

男子一邊喝湯一邊滑手機，肚子好餓，看到店員端著他點的一籠熱騰騰的蒸餃，天啊他好開心，正當他準備開心享用的時候，店員上菜把蓋子留下，端著蒸餃，頭也不回就走了，男子不敢相信自己的眼睛，以為是幻覺，還把蓋子拿起來看，網友把監視畫面放大，只看到點餐的男子的反應，相當爆笑。

鍋貼店老闆：「我倒是沒注意到他們昨天的動作，那是你用網路給我看，我才知道，他們同儕之間鬧著玩，OK啦。」

這有趣的一幕就在高雄小港，治平街上的一間鍋貼店，原來店員是老闆兒子他和朋友之間鬧著玩，也因為朋友的反應很好笑，畫面發上網後，流量炸開，引發熱議，而這家鍋貼店主打的就是真材實料。

一整隻大蝦包在餃子中，放進蒸籠，出爐後，整顆蒸餃晶瑩剔透，香味四溢讓人好想大吃一口。而這回用這有趣的畫面，在網路上發酵，除了成功讓自家店鋪圈粉一波，也因為真材實料，成功圈住饕客的胃。.

