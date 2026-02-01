影/店員如廁褲子掉落「身材走光」！男客嚇逃變狗仔回頭拍照

近日，一則關於餐廳店員的道歉文在社交媒體Threads上引起了廣泛關注。該店員在經營過程中，由於忙碌而經常憋尿，於是趁著沒有客人的時候急忙前往廁所。不料，當他剛上完廁所準備走出來時，卻意外撞見了一位客人。由於近期減重，褲子未能及時綁好，結果不慎跌倒，褲子也隨之掉落。這一幕讓在場的客人感到驚訝，店員在道歉文中表示，他並非變態，對於驚嚇到客人深感抱歉。

店員忙到憋尿，趁沒客人急忙上廁所，結果遇客人時褲子沒綁好跌倒，褲子也掉了！（圖／ 網友cj_ootd_life授權提供 ）

有民眾於1日下午1時許，在社群平台Threads上發文道歉並附上幾段影片，地點位於台南市北區文賢路上的知名鐵板燒，1月31日晚間11點，監視器捕捉到一段令人瞠目結舌的畫面！一名穿著吊嘎、身材壯碩的男子，突然急匆匆地往外狂奔，結果一個不小心摔倒，竟然連褲子都滑落，露出半截內褲，壯碩的身材一覽無遺。

更讓人意外的是，另一個角度的畫面中，正巧有一名男顧客準備進店消費，卻被這突如其來的場景嚇壞了，擔心自己會遭到攻擊，立刻掉頭狂奔離開！這一連串的意外情節，簡直像電影情節般讓人目瞪口呆。豈料，男子離開後，還不忘回頭拿起手機往店內拍下，殊不知整段有趣畫面全被店家監視器拍下。

男子離開後，還不忘回頭拿起手機拍下。 （圖／ 網友cj_ootd_life授權提供 ）

貼文曝光後，吸引高達逾46萬名網友觀看並熱烈討論，許多人在留言中表示這一情景相當搞笑，紛紛分享自己的看法。有網友調侃道，客人回頭拍照的行為更是讓整個事件增添了趣味，並形容這一幕如同喜劇場景。店員也在社交媒體上邀請該名客人回來，表示願意招待對方吃大阪燒以示歉意。

