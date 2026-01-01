影》府前元旦升旗賴清德與韓國瑜握手致意 同場鄭麗文「零互動」

賴清德總統（前排左）、副總統蕭美琴（前排右）1日出席總統府前升旗典禮，兩人在唱國歌時，有開口唱出「三民主義、吾黨所宗」的歌詞。（台北市攝影記者聯誼會提供／黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文（右）1日出席總統府前升旗典禮，典禮結束後，與立法院長韓國瑜（左）自拍。（台北市攝影記者聯誼會提供／黃世麒攝）

總統賴清德與副總統蕭美琴今（1日）上午出席「115年元旦總統府升旗典禮」；值得注意的是，今年也是國民黨主席鄭麗文首次參與升旗典禮，從畫面中可見到她戴上大紅色圍巾。而賴進場時也和五院院長握手致意，因鄭所站位置距離遠，2人並沒有任何互動。而典禮結束後，媒體也捕捉到鄭與韓自拍的畫面。

總統和副總統抵達現場後也向現場國人揮手致意，並在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博領唱下，與民眾齊唱國歌。國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。升旗典禮結束後，總統與副總統步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護台灣健康。

今日出席升旗典禮的還有行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、鄭俊昇，以及「中華民國醫師公會全國聯合會」理事長陳相國、「中華民國中醫師公會全國聯合會」理事長蘇守毅、「中華民國牙醫師公會全國聯合會」理事長陳世岳及「中華民國護理師護士公會全國聯合會」理事長陳麗琴等亦陪同出席是項活動。

