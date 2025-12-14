影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

日前總統賴清德稱說，藍白去年被憲法法庭判決違憲，不但沒有反省，甚至沒得到教訓。徐巧芯今（14）日上中天新聞政論節目《週末大爆卦》表示，賴清德若是有guts，敢不敢來到立法院接受質詢，我們沒要求即問即答，事實上總統來到立法院做國情報告，至於他講完之後，立委能不能問總統，這就看三黨團怎麼協商，這些都是可以討論的，但最大的問題是「總統根本不同意，也就是總統不敢」。

至於賴清德說「藍白沒有得到教訓」，徐巧芯反問，「是誰沒有得到教訓？是你賴清德」，大罷免被32比0後就該要調整，首先，卓榮泰有沒有下台、調整？完全沒有，現在還想在耍花招，對於立法院通過的法律準備不副署和不執行，綠營還有青鳥側翼們在那喊「不然倒閣啊！」你當大家都是3歲小孩子嗎？

總統賴清德。（圖／中天新聞）

徐巧芯直言，立法院三讀通過的法律，行政院不執行，該下台的是行政院長。至於綠委喊倒閣，讓總統解散國會，徐巧芯也不客氣地開嗆，明明是行政院不依法行政，違背權力分立原則，誰要跟你搞什麼倒閣？

徐巧芯更說，若是要倒閣的話，民進黨的51位立委先簽名，「憑什麼民進黨叫國民黨做什麼，我們就要跟著做？」近日傳出有綠營主張解散國會全面改選，這樣國民黨的32名立委無敵星星就沒了，倘若民進黨還是無法過半，又可以再玩一次大罷免，對此，徐巧芯則笑稱，「我們根本沒有想這些，只是覺得很幼稚」。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

徐巧芯強調，明明就是行政院做得爛，為何是國會被解散？為何是立委離開立法院？「應該是我們繼續立法，繼續做該做的事情，你們不作為，就讓民眾罵你們！」徐巧芯就說，立法通過了，行政院不執行，有問題找行政院，大家比氣長，「我們已經做完應該做的事情！」

