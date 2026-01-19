(影) 庫德族投降了? 與敘利亞簽協議 政府軍接管東北部邊境與能源設施

[Newtalk新聞] 敘利亞局勢出現重大轉折。根據 X 平台帳號 @NSTRIKE1231 轉述的突發消息，敘利亞總統艾哈邁德．沙拉已簽署一項整合協議，內容涉及敘利亞民主力量（SDF）與中央政府的全面重組安排。依協議，敘利亞國家機構將正式進入哈塞克、代爾祖爾與拉卡等地，並由中央政府接管當地實質控制權，同時全面掌控敘利亞東北部的邊境口岸。





NSTRIKE 披露，大馬士革方面提出一項共 12 點的整合方案，核心方向是解除庫德武裝的自治與軍事控制，將其納入國家體制之中。相關內容包括：SDF 成員須以個人身分編入敘利亞阿拉伯軍隊，而非保留原有建制；伊拉克與土耳其邊境口岸移交敘軍；SDF 自阿拉伯人口占多數的代爾祖爾與拉卡撤出；所有石油、天然氣設施以及水壩與水利基礎設施，均交由中央政府接管；在哈塞克省成立聯合行政體系，並任命 SDF 總司令馬茲盧姆．阿卜迪出任省長，同時給予部分 SDF 高層政府職位與國會參與權；庫德族權利則依總統近期法令予以重申，並在既定時程內完成整合。

庫德族武裝部隊。 圖 : 翻攝自軍事作家陳曦





NSTRIKE 分析指出，該方案實質上形同「庫德自治的投降框架」，大馬士革以個人職位與政治保障，換取對油氣、水資源與邊境控制權的全面回收。





與此同時，拉卡市內情勢也出現急遽變化。《NEXTA》引述消息指出，庫德主導的 SDF 已自拉卡撤離，敘利亞國旗已在市中心升起，城市轉由中央政府控制。報導指出，近期敘利亞政府在土耳其支持下，對 SDF 發動大規模攻勢，先前已奪回阿勒坡的庫德區，隨後拿下塔布卡與幼發拉底河關鍵水壩，迫使庫德武裝退至河流北岸與東岸。





川普曾公開表示，「我們留下軍隊只是為了石油」，美國控制敘利亞的部分油田不僅可獲取經濟利益，還能為其節省成本並實現更大獲利。圖為獲得美國支援的庫德族武裝組織。 圖：翻攝自 科羅廖夫





《NEXTA》進一步指出，當地阿拉伯部族武裝也轉而反對 SDF，導致庫德勢力失去代爾祖爾周邊的產油區，並引發拉卡動盪。美國過去曾支持庫德武裝，但目前態度轉為中立，客觀上有利於大馬士革當局重新擴張控制。





另據 The Battlefield 分析，在國際焦點轉向伊朗之際，土耳其正低調重塑敘利亞北部權力平衡，扶植的武裝力量向北部推進，削弱庫德勢力的同時，也擴大安卡拉在敘利亞的影響力。《RKM Times》則稱，敘利亞政府軍已進入過去由伊朗與美國勢力交錯影響、且由 SDF 掌控的地區，準備對庫德區域發動更大規模軍事行動。

