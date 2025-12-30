(影) 庫皮揚斯克俄軍被包圍! 俄指揮部疑隱瞞戰況 烏無人機與多線反攻奏效

[Newtalk新聞]

近日，俄羅斯 Telegram 頻道「romanov_92」及多名親俄軍事部落客披露，位於哈爾科夫州庫皮揚斯克（Kupyansk）的數個俄軍單位目前仍處於被完全包圍狀態，部分部隊分散成小規模據點，受困於地雷區之中，補給與撤離困難。相關消息指控俄軍指揮部對外淡化甚至隱瞞實際戰況，未回應前線部隊的求援訊息。





軍事部落客 Romanov 表示，他掌握來自受困俄軍的語音與影像證據，證實仍有部隊在庫皮揚斯克市內及周邊地區堅守。其他親俄「Z 頻道」亦承認，俄軍正嘗試突破包圍圈並對被圍部隊進行補給，但行動進展有限。

廣告 廣告





此次局勢源於烏克蘭自 12 月中旬展開的反攻行動。烏軍成功收復庫皮揚斯克東部橋頭堡，切斷俄軍橫跨奧斯克爾河（Oskil River）的後勤線，約有數百名俄軍被迫滯留於河流兩岸。戰爭研究所（ISW）的相關分析指出，俄軍在該區的戰術態勢明顯惡化。





烏克蘭國防軍公布畫面顯示，在波克羅夫斯克前線，一架 FPV 第一人稱視角無人機直接飛入俄軍地下掩體，造成至少 7 名士兵死亡。烏方強調，無人機戰術已成為彌補兵力差距的重要手段，類似打擊近期在頓涅茨克州頻繁出現。此外，烏克蘭第 33 機械化旅的無人機操作員，在頓涅茨克州沙霍韋（Shakhove）附近摧毀一支試圖以四輪摩托車跨越卡贊尼托雷茨河的俄軍車隊。





烏克蘭國防軍持續推進，庫皮揚斯克市中心已大致解放，僅剩東部少數俄軍殘餘據點（紅紫區）待清剿。 圖：翻攝自 X @TTheBattlefield





在戰線推進方面，烏克蘭國防軍表示已持續向庫皮揚斯克市內推進，城市中心大致已由烏軍掌控。根據 ISW 於 12 月下旬的報告，烏軍在扎希德內村（Zakhidne）以南取得進展，俄軍最後據點正逐步瓦解，顯示東北戰線態勢出現轉變。





頓涅茨克州波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 北方的羅丁斯克（Rodyns'ke）亦爆發激烈戰鬥，烏軍被指進一步推進，戰況高度動態。俄羅斯方面聲稱已控制該地區，但烏克蘭軍方否認相關說法，指出俄軍僅佔據局部區域，雙方仍在激烈拉鋸。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原