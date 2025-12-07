影／廉世彬揮別性騷擾風波！韓方證實不續約 台灣工作是否受影響？公司回應了！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

樂天桃猿啦啦隊「韓籍三本柱」之一的廉世彬，憑藉甜美外貌與親民形象，在台、韓兩地累積不少粉絲。然而，近期她卻捲入韓籍黃姓經紀人涉嫌性騷擾的風波，引發外界關注。儘管當事男方出面否認指控，痛批指控「荒唐又離譜」，然而韓國經紀公司日前宣布，將與廉世彬終止合約。

樂天「韓籍三本柱」之一的廉世彬與韓國經紀公司合約到期後確認不續約。（圖／IG：beena._s2）

經紀公司 IDEA-H 日前透過社群平台公告，與廉世彬的合約自 8 月起便持續協商，最終雙方決定不再續約。公告中指出：「自今年8月起便一直在認真討論。經過長時間的商議，我們尊重藝人的意願，決定終止合約，自今日，即12月5日（合約到期日）起生效。」

消息一出，球迷也關心廉世彬在台灣的發展是否會受到影響。對此，她在台灣的經紀公司「協奏曲文創」也出面回應，強調：「廉世彬目前在台灣適應良好，相關工作完全不受影響，也感謝大家的關心與支持。」

韓國經紀公司 IDEA-H 聲明感謝廉世彬過去的貢獻，廉世彬也留言回應：「辛苦了。」（圖／IG：idea_h_official）





