影/廟會百元獨享！三點式辣妹「抱頭埋胸搖晃」

近日一段影片在網路上瘋傳，一名身穿藍紫色性感內衣褲的女子在傳統廟會活動現場，與多名男子進行親密互動，將對方的臉部埋入自己胸部搖晃，且只需支付100元小費即可體驗，影片曝光後立即引發大量討論。

一名長髮女子身穿性感內衣在廟前擺放的圓椅間穿梭。（圖／記者爆料網）

原PO在臉書社團「爆漿2公社」分享這段影片，並忍不住調侃，「現在的人還有道德倫理嗎？請問有人知道下一場辦在哪邊？」影片中可見，一名長髮女子身穿藍紫色性感內衣褲，外搭淺灰色外套，腳踩超高跟鞋在廟前擺放的圓椅間穿梭，只要男性觀眾坐上黑色圓椅，女子就會站在該名男子雙腿之間，身體前傾後將對方的臉埋入胸前位置晃動。

影片中可見，相同情況接連上演，現場多名男子接受女子的埋胸擁抱，之後紛紛掏錢支付費用。不過有不少網友發現，參與互動的男子各個神情嚴肅凝重，彷彿正在進行某種「神秘儀式」，和熱絡的現場氣氛形成強烈對比。

這段兩分多鐘的影片曝光後吸引超過5.9萬人觀看，網友紛紛留言，「問一下，這沒有妨害風化問題？」、「身體那麼廉價的嗎」、「標準的洗面乳」、「100就有囉？那麼便宜」、「逢胸化吉」、「為什麼大家的表情都這麼凝重」、「臉貼奶還裝什麼淡定」。

然而，有不少網友留言質疑，將大尺度互動納入傳統廟會活動中，此類行為是否與傳統文化相符，有些甚至可能涉及妨害風化或對神祇不敬。不過也有另一派網友認為，這只是廟會活動的一環，有助提升現場熱鬧氣氛，並非惡意行為。

