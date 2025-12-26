影／廣告是真的！隔壁阿伯「腿麻」站門口10分鐘不動

阿伯腳麻無法移動。（圖／授權自Threads＠kzgamq）





網友最近分享一段監視器影片，他的鄰居是一名阿伯，這名阿伯有一天站在門口澆花，這名網友跟阿伯打招呼，阿伯沒有回應，網友等待了10多分鐘，阿伯都沒有動，網友覺得不對勁趕去關心，原來阿伯是腿沒力不敢動，網友趕緊將他攙扶到屋裡休息。

阿伯站在花盆前，雙腿不停微微顫抖，左手扶著樹，如果不說，你還以為監視器壞掉了，一動也不動，鄰居在樓上看了10分鐘，大喊阿伯也不理，這可不對勁，鄰居趕緊下樓關心，鄰居：「爺爺好，要幫忙嗎，要幫忙嗎。」

年輕人看到阿伯好像快要跌倒，趕緊一把抱住他，另一位鄰居，馬上也走了過來伸出援手，2人將阿伯扶進屋子裡休息，老先生vs．鄰居：「天冷外套就要穿。」

鄰居還不忘叮嚀老先生，天氣轉冷，要注意保暖，監視器畫面曝光之後，網友就說，原來廣告說的都是真的，廣告台詞，「都火災了你為什麼不願意走，我為什麼不願意走，我雙腳都麻掉了，是要怎麼走。」多年前阿伯腳麻的廣告，讓大家記憶猶新，沒想到現在真的，發生在現實生活當中。

網友大讚還好鄰居有警覺心，阿伯是因為雙腿沒力才不敢動，如果沒人幫他摔倒了，後果恐不堪設想。

