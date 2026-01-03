影/廣濟宮神轎送修竟被掉包 警跨年夜追回百年真品

台南市鹽水區廣濟宮1頂百年神轎委託桃園1家廠商送修，不料送回時整頂轎變成材質廉價的新轎，而且疑似為大陸製。警方獲報後立即展開調查，並於跨年夜追回原神轎，目前由鹽水分駐所妥善保管，並持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果，依法函送。

警方找回廣濟公神轎轎體。（圖／警方提供）

台南市政府警察局新營分局日前受理鹽水區廣濟宮報案，指稱委託廠商進行神轎維修，維修廠商疑將神轎掉包後，以他頂神轎交貨返還，新營分局鹽水分駐所受理報案後，即刻展開調查。經調閱相關資料，結合桃園警局大溪分局警力，向台南地方法院申請搜索票，於114年12月31日成功追回原神轎，神轎目前由鹽水分駐所妥善保管，以確保宗教文物安全。新營分局將持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果，依法函送。

神轎目前由鹽水分駐所妥善保管，以確保宗教文物安全 。（圖／警方提供）

廣濟宮為鹽水重要信仰中心，主祀池府王爺，守護地方，庇佑居民百年，去年廟宇不幸遭祝融肆虐，歷經火災重創，在地方人士及善信齊心努力下完成修復，適逢失而復得百年神轎回歸，更為重建後廣濟宮增添一樁大喜事，也象徵地方信仰，警民凝聚力更堅定。

新營分局鹽水分駐所所長許仁鴻呼籲，民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託進行維修時，除慎選廠商外，應保留完整契約、照片及交付紀錄，以保障自身權益。

新營分局強調，對於文化資產與宗教信仰案件一向秉持審慎態度處理，確保宗教文物安全，守護地方精神信仰與民眾財產權益。今（2）日上午9時，分局長陳俊凱偕同鹽水區公所區長陳文琪及廟方人員前往鹽水分駐所慰勞肯定同仁辛勞。同時呼籲民眾有高價或具文化、宗教價值物品委託進行維修時，除慎選廠商外，應保留完整契約、照片及交付紀錄，以保障自身權益。

