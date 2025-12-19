影／建國科大美容系揚威國際 TSIA美業菁英賽奪1冠3亞6季、雙總冠軍

▲連七年榮獲國際宴會創意化妝冠軍，今年由大二謝智丞奪冠。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科技大學美容系師生參加「2025 TSIA國際美業設計菁英賽」表現出色，在美甲、紋繡、整體造型與彩妝等多項國際競賽中勇奪1冠、3亞、6季及美甲、紋繡總冠軍等佳績，充分展現美容系長期深耕實務導向教學與培育學生專業實力的成果。

在社會組中，徐珺嫆於美甲項目中囊括多項冠軍，並榮獲美甲組總冠軍；李美玲於藝術花磚設計與沙龍粉雕項目中表現優異。在學生組方面，該校連七年榮獲國際宴會創意化妝冠軍，今年由大二謝智丞奪冠；大二張鈞賀首次參賽，即榮獲男子左邊分髮型冠軍，讓他信心大增。專業組競賽中，柯舒比榮獲紋繡組總冠軍；場中與鄭寶琪老師教學並行、角色互換，展現師生同台競技的特別畫面。

廣告 廣告

▲徐珺嫆於美甲項目中囊括多項冠軍，並榮獲美甲組總冠軍。（記者林明佑攝）

本次競賽涵蓋國際現場與靜態美甲設計、凝膠上色、貼鑽創作、紋繡技術、男子髮型設計及宴會創意化妝等專業項目，參賽者須於50分內完成，全面考驗技術熟練度、美感表現與臨場應變能力。建國科技大學以紮實的基本功與高度專業素養，獲得評審肯定。

▲大二張鈞賀首次參賽，即榮獲男子左邊分髮型冠軍。（記者林明佑攝）

本次競賽現場亦展現「大手牽小手」的傳承精神。兩位畢業校友過去都是舞台獲獎的常勝軍──蔣正中與曾泰獅主動返校協助學弟順利完成競賽。透過學長經驗分享，不僅減輕大二學生緊張情緒，也讓專業技術與競賽經驗得以延續與傳承。

建國科大美容系主任蕭蓉禎表示，系上長期鼓勵師生參與國內外專業競賽，透過實戰歷練強化學生的專業能力與產業競爭力，讓學生在尚未進入職場前，即能具備面對專業舞台的自信與實力。建國科技大學美容系未來將持續深化產學連結與實務導向教學，陪伴學生在專業道路上穩健前行，讓更多技職教育現場中師生共同努力的成果，在國際舞台上被看見。