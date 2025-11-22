影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋

▲建國科大60週年校慶啟動儀式。（圖／建國科大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大60年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。

中午在該校禮堂席開64桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈100萬。博雅出版社董事長呂世崇20萬；帝寶執行長許叙明12萬；惠來建設董事長顏世陸10萬；達永建設董事長莊文欽、旗山龍鳳食品總經理林男和各5萬。目前初估募得200萬以上，為母校未來發展挹注充沛能量。另總會理事長張瑞泰前日剛捐贈招生專車一台他說母校疼我，我的奉獻剛剛開始。每一筆捐款都是一句「我在這裡挺你」，每一位校友成就都是建國精神的延伸，校方頒發感謝狀以資感激。

▲汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意今日連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。（圖／建國科大提供）

▲中午在建國科大禮堂席開64桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。（圖／建國科大提供）

汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意今日連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。BMW國際知名汽車商近幾十年投入新能源車全球佈局，轉型為綠能智動化。BMW i3為集團首款量產純電動車，以輕量化碳纖維車體、後置後驅配置與高效率電能系統著稱。他們認真勘察過該校車輛組設備，發現其教學資源名列前茅，是唯一值得捐贈BMW i3的大專院校，因為在實習中建國表現特優，專業能力與實作態度都備受公司肯定，決定將去年車種提供作為60賀禮！

▲校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。（圖／建國科大提供）

建國科大歡迎校友隨時回娘家，以實際行動挹注該校的長遠發展，與各界攜手創造更耀眼的建國科大。