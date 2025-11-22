影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大60年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。
中午在該校禮堂席開64桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈100萬。博雅出版社董事長呂世崇20萬；帝寶執行長許叙明12萬；惠來建設董事長顏世陸10萬；達永建設董事長莊文欽、旗山龍鳳食品總經理林男和各5萬。目前初估募得200萬以上，為母校未來發展挹注充沛能量。另總會理事長張瑞泰前日剛捐贈招生專車一台他說母校疼我，我的奉獻剛剛開始。每一筆捐款都是一句「我在這裡挺你」，每一位校友成就都是建國精神的延伸，校方頒發感謝狀以資感激。
▲汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意今日連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。（圖／建國科大提供）
▲中午在建國科大禮堂席開64桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。（圖／建國科大提供）
汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意今日連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。BMW國際知名汽車商近幾十年投入新能源車全球佈局，轉型為綠能智動化。BMW i3為集團首款量產純電動車，以輕量化碳纖維車體、後置後驅配置與高效率電能系統著稱。他們認真勘察過該校車輛組設備，發現其教學資源名列前茅，是唯一值得捐贈BMW i3的大專院校，因為在實習中建國表現特優，專業能力與實作態度都備受公司肯定，決定將去年車種提供作為60賀禮！
▲校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。（圖／建國科大提供）
建國科大歡迎校友隨時回娘家，以實際行動挹注該校的長遠發展，與各界攜手創造更耀眼的建國科大。
其他人也在看
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 17 小時前
盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她...自立晚報 ・ 18 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 持續打造優質學習環境
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政二十二日出席「龍潭高原國小一百一十週年校慶園遊會…中華日報 ・ 18 小時前
人權藝術生活節登場 王時思：時時刻刻守護自由
（中央社記者邱祖胤台北22日電）「2025人權藝術生活節」今天在「白色恐怖景美紀念園區」登場，文化部政務次長王時思表示，對自由的守護不應只在特定的紀念日，而是每一刻的理解與實踐。中央社 ・ 19 小時前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 21 小時前
影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆互傳媒 ・ 17 小時前
建國科大60歲！校友捐款逾200萬 傑出企業主回娘家祝壽
彰化建國科技大學創校60周年，今日舉辦校慶，學校準備了大蛋糕，由校長江金山等人一起切蛋糕祝賀學校60歲生日快樂，許多校友特別回娘家為學校慶生，有校友就指出，學校人才輩出，臥虎藏龍，許多傑出校友已是企業主，他們捐款、認購畫作等，以實際行動挹注學校的長遠發展，總金額逾200萬元，展現對學校的向心力。中時新聞網 ・ 22 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 20 小時前
114年全國語文競賽台中隆重登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於今(22)、明兩日在台中市互傳媒 ・ 19 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 22 小時前
建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們 […]觀傳媒 ・ 16 小時前
大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY
讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 22 小時前
政大新鮮人最大搖籃 高中來源Top5都在台北
[NOWnews今日新聞]政治大學日前公布大學新生數據，「新生入學原就讀高中前十名排行榜」其中最多人來自台北的中山女中，其次為北一女、師大附中，十所學校中台北市學校占七成，而前十名學校新生數占總體新生...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。中央社 ・ 21 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 21 小時前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 20 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 21 小時前
新社中和國小70週年校慶登場 展現校史與多元學習成果
記者徐義雄／台中報導 台中市新社區中和國小二十二日舉辦校七十週年校慶，以「七十載傳承…中華日報 ・ 19 小時前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」苗栗縣副縣長邱俐俐說：「AI教室啟動，象徵著智慧教育新的里程碑，每一台工作站都是探索與實作的起點，每一段程式碼都是創新及跨領域思 ...台灣新生報 ・ 22 小時前